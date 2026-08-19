Το Google Trends «ξεσκέπασε» τι αναζητούν περισσότεροι οι Έλληνες

Η ψηφιακή συμπεριφορά του κοινού το φετινό καλοκαίρι αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις ημερήσιες αναζητήσεις της Google. Οι χρήστες δεν περιορίζονται μόνο στην ενημέρωση για την επικαιρότητα, αλλά κυνηγούν μανιωδώς τα νέα viral θέματα, τα πρόσωπα που ξεπροβάλλουν ξαφνικά στο προσκήνιο, αλλά και χρηστικές λεπτομέρειες για την καθημερινότητά τους.

Το Google Trends αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την καταγραφή αυτών των απότομων αυξήσεων στο ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για τις τάσεις ανά χώρα.

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