Παραγουάη: Χαλάζι σε μέγεθος γροθιάς χτύπησε την Ασουνσιόν - Μεγάλες καταστροφές - Βίντεο

Snapshot Σφοδρή κακοκαιρία με χαλάζι μεγέθους έως 15 εκατοστά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες και τζάμια στην Ασουνσιόν της Παραγουάης.

Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Η κρατική Υπηρεσία Ηλεκτρισμού (ANDE) αποκατέστησε το 90% της ηλεκτροδότησης μέχρι το πρωί της Κυριακής, ενώ παραμένουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Ο διευθυντής της Μετεωρολογίας Εντουάρντο Μίνγκο συνδέει το φαινόμενο με το El Niño και προειδοποιεί για υψηλή πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων καταιγίδων.

Υπάρχει υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο ανεμοστρόβιλου, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου την Ασουνσιόν και τις γύρω περιοχές της Παραγουάης, με τεράστιους χαλαζόκοκκους να προκαλούν καταστροφές σε αυτοκίνητα, στέγες και τζάμια, ενώ χιλιάδες οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις συνέπειες της καταιγίδας.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Το μέγεθος των χαλαζόκοκκων ήταν αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Μετεωρολογίας και Υδρολογίας της χώρας, Εντουάρντο Μίνγκο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι χαλαζόκοκκοι έφτασαν τα 10 έως 15 εκατοστά σε διάμετρο, δηλαδή περίπου στο μέγεθος μιας ανθρώπινης γροθιάς.

Οι εικόνες από την καταιγίδα κάνουν τον γύρο των social media και αποτυπώνουν το μέγεθος των καταστροφών.

Η καταιγίδα έφερε μεγάλες καταστροφές

Η σφοδρότητα του χαλαζιού προκάλεσε ζημιές σε οροφές και τζάμια κτιρίων, ενώ πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές φθορές από τους τεράστιους χαλαζόκοκκους που έπεφταν με μεγάλη ταχύτητα.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Ασουνσιόν χωρίς ρεύμα.

Η κρατική Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της Παραγουάης (ANDE) ανακοίνωσε ότι μέχρι το πρωί της Κυριακής είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε περισσότερο από το 90% της μητροπολιτικής περιοχής της Ασουνσιόν.

Από τις 61 γραμμές των 23.000 volt που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, οι 57 είχαν επανέλθει, ενώ παρέμεναν προβλήματα σε τέσσερις γραμμές που τροφοδοτούν περιοχές της Ασουνσιόν, καθώς και τις πόλεις Capiatá, Luque και Limpio.

«Ήταν σαν το μέγεθος μιας ανθρώπινης γροθιάς»

Ο Εντουάρντο Μίνγκο χαρακτήρισε το φαινόμενο εποχική καταιγίδα, πιθανότατα ενισχυμένη από τηλεσύνδεση με το φαινόμενο El Niño.

Όπως εξήγησε, αντίστοιχα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων το 1997, το 1998, το 2008 και το 2015, ωστόσο όχι με την ίδια ένταση.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης καταιγίδας ήταν το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος των χαλαζόκοκκων.

Ο ίδιος προειδοποίησε μάλιστα ότι η πιθανότητα να επαναληφθεί ένα αντίστοιχο φαινόμενο είναι «πολύ υψηλή», καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, συνυπάρχουν οι κατάλληλες εποχικές συνθήκες και η επίδραση του El Niño.

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανεμοστρόβιλου

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν μαρτυρίες και βίντεο ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είδαν χοάνη σύννεφου, γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με ανεμοστρόβιλο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας ξεκαθάρισε ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες και στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανεμοστρόβιλου.

Η κρατική υπηρεσία ηλεκτρισμού είχε ήδη ενεργοποιήσει από το Σάββατο τον μηχανισμό «Emergency Support Red Code», προκειμένου να κινητοποιηθούν επιπλέον συνεργεία και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

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