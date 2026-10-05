Φυλακές Τίρυνθας: Κρατούμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς συνοδεία

Snapshot Κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους χωρίς συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών, παραβιάζοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η απουσία συνοδείας έγινε αντιληπτή περίπου δέκα λεπτά μετά τη μεταγωγή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση για την επιστροφή του κρατουμένου.

Το περιστατικό αναδεικνύει προβλήματα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τις μεταγωγές κρατουμένων για ιατρικούς λόγους.

Στις φυλακές Νιγρίτας επικρατεί έντονος προβληματισμός λόγω υπερπληθυσμού και ελλείψεων σε προσωπικό φύλαξης, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Ένωση Υπαλλήλων ζητά άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την ενίσχυση των υπηρεσιών και την ασφάλεια των εργαζομένων και κρατουμένων. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στις μεταγωγές κρατουμένων εκτυλίχθηκε στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη εντός των φυλακών.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών. Πρόκειται για ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι μετακινήσεις κρατουμένων εκτός σωφρονιστικού καταστήματος πραγματοποιούνται υπό συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

Αντιλήφθηκαν την απουσία του λίγα λεπτά αργότερα

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους προκειμένου να παραλάβει τον κρατούμενο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε και ο υπαρχιφύλακας της βάρδιας.

Φέρεται, ωστόσο, να μεσολάβησαν περίπου δέκα λεπτά μέχρι να γίνει αντιληπτό από τους υπευθύνους ότι ο κρατούμενος είχε ήδη απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις των φυλακών, χωρίς να βρίσκεται υπό τη συνοδεία προσωπικού ασφαλείας.

Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Όπως αναφέρεται, επιστρατεύτηκε όχημα μεταγωγών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατευθύνθηκαν στο Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να παραλάβουν τον κρατούμενο και να τον συνοδεύσουν πίσω στις φυλακές.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά τις μεταγωγές κρατουμένων για λόγους υγείας, αλλά και το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στην πράξη.