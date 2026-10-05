 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε με το μπουζούκι του

Snapshot Ο Βέρτης επέλεξε να μην τραγουδήσει τους στίχους, αλλά να εκφράσει την τιμή μουσικά.

Το βίντεο της εμφάνισης συγκίνησε και προκάλεσε μεγάλη ανταπόκριση στα social media.

Η κίνηση του Βέρτη κράτησε ζωντανή τη μνήμη και το τραγούδι που αγαπά το κοινό. Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο επέλεξε ο Νίκος Βέρτης να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ανεβαίνοντας στη σκηνή και παίζοντας στο μπουζούκι μία από τις γνωστές επιτυχίες του, το «Ώρες Μικρές».

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο Νίκος Βέρτης εμφανίζεται επί σκηνής να ερμηνεύει μουσικά το αγαπημένο τραγούδι, επιλέγοντας ωστόσο να μην τραγουδήσει ο ίδιος τους στίχους.

Με το μπουζούκι στα χέρια και χωρίς να χρειαστούν πολλά λόγια, ο τραγουδιστής απέτισε με τον δικό του τρόπο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατώντας ζωντανό ένα τραγούδι που έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού.