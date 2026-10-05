ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου - Στις 13:00 η συγκέντρωση στην Αθήνα

Snapshot Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ πραγματοποιούν πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Στις 13:00 θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας 22.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται λόγω σοβαρών προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και άλλων εργασιακών ζητημάτων.

Οι δυσλειτουργίες των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ ζητά άμεση και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων και επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν εξιλαστήρια θύματα για ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας και διοίκησης. Snapshot powered by AI

Πανελλαδική κλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και περιφέρεια.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση των εργαζομένων έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας 22.

Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν έξω από κάθε Π.Υ.Σ.Υ. σε όλη τη χώρα, καθώς και σε τοπικές δομές σε πόλεις της περιφέρειας, με τους κατά τόπους συλλόγους να καθορίζουν τα σημεία των κινητοποιήσεων.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που, σύμφωνα με την ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Οι εργαζόμενοι θέτουν παράλληλα και το σύνολο των εργασιακών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, υποστηρίζοντας ότι οι δυσλειτουργίες των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών έχουν επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πανελλαδική κλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 6 ΟκτωβρίουΣυνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε την πραγματοποίηση ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026, από τις 12.00 μέχρι και την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα.Επίσης, σας καλούμε σε συγκέντρωση στις 13.00 έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), αλλά και στις ανάλογες συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν έξω από κάθε Π.Υ.Σ.Υ. ανά την χώρα, αλλά και σε τοπικές δομές σε πόλεις της Περιφέρειας που ο κάθε Σύλλογος-μέλος μας θα επιλέξει.

Καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ να δώσουν ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΡΟΝ σε αυτές τις συγκεντρώσεις με ζήτημα αιχμής την απαίτηση μας για την άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του OΠΣ ΕΦΚΑ, καθώς και στην επίλυση και των υπολοίπων εργασιακών προβλημάτων μας.

ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.

Δεν είναι δυνατό να απολογούμαστε καθημερινά στους πολίτες για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΦΚΑ, ούτε θα δεχτούμε να αποτελούμε τα εξιλαστήρια θύματα για ευθύνες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην πολιτική ηγεσία και την Διοίκηση του φορέα.