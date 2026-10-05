Ένταση τα ξημερώματα στην Πάτρα: Συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Γεωργίου

Snapshot Η επίθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή με έντονη αντιπαράθεση.

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της επίθεσης μέχρι στιγμής.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο με πρωταγωνιστές νεαρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, με την ένταση να μεταφέρεται στην πλατεία Γεωργίου και να προκαλεί αναστάτωση.

Σύμφωνα με το tempo24, ομάδα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία μετά τη νυχτερινή της έξοδο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλη παρέα νεαρών.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση και συμπλοκή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει από την περιοχή πριν από την άφιξη των αστυνομικών.