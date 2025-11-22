Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία

Και εδώ εξαντλείται η συναίνεση ειδικών και κόσμου για το τι πράγματι συνέβη εκείνη την αποφράδα μέρα που άλλαξε το πρόσωπο της Αμερικής!

Ο Lee Harvey Oswald κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Αμερικανού ηγέτη και η προεδρική επιτροπή που διερεύνησε το ζοφερό γεγονός, με επικεφαλής τον Earl Warren, κατέληξε στο ότι ο Oswald έδρασε μόνος.

Το πόρισμα της Επιτροπής Warren δεν έπεισε βέβαια κανέναν και παρά τις τόσες δεκαετίες που έχουν περάσει από τον φόνο του Κένεντι, το συλλογικό φαντασιακό συνεχίζει να δονείται από θεωρίες, σενάρια και σπέκουλες για το ποιος κρυβόταν πίσω από τη διαβόητη δολοφονική ενέδρα.

Έρευνα μάλιστα του δικτύου ABC News το 2003 βρήκε ότι το 70% των Αμερικανών πολιτών πιστεύουν ότι η δολοφονία Κένεντι ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης πλοκής, με τις θεωρίες συνωμοσίας να δίνουν έκτοτε και να παίρνουν.

Ήταν η τροχιά των σφαιρών που μπήκαν στο μικροσκόπιο των αναλυτών, ήταν ο φερόμενος δεύτερος εκτελεστής, ήταν η CIA, ήταν κουβανοί αντάρτες για το επεισόδιο του Κόλπου των Χοίρων, ήταν η KGB, ήταν ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον, ήταν η Μαφία, ποιος ευθύνεται τελικά για τη δολοφονία που ακούστηκε στα πέρατα της οικουμένης;

Δεκαετίες ερευνών, ακροαματικών διαδικασιών, ντοκουμέντων, μητρώων, καταγραφών και συνεντεύξεων έχουν αποτύχει να ικανοποιήσουν την περιέργεια δημοσιογράφων, ερευνητών, αναλυτών, ιστορικών και συνωμοσιολόγων και να παράσχουν μια πειστική απάντηση στο αν ο Lee Harvey Oswald έδρασε μόνος.

Στα 50 χρόνια λοιπόν που μετρά η δολοφονία Κένεντι, όσοι αμφισβητούν το γεγονός ότι ο Oswald κατάφερε να σκοτώσει τον πρόεδρο μόνος έχουν κατηγορήσει 42 ομάδες, έχουν ανακαλύψει 82 δεύτερους δολοφόνους (ή και πρώτους!) και έχουν εμπλέξει 214 ανθρώπους στα ζοφερά τεκταινόμενα. Η παράνοια έχει αγγίξει κόκκινο στη σκοτεινή υπόθεση, χωρίς αμφιβολία.

Με αυτά υπόψη, ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στις επικρατέστερες θεωρίες για τη δολοφονία του αμερικανού ηγέτη. Άλλες φαντάζουν αληθοφανείς, άλλες είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά και άλλες τέλος παραείναι παράλογες για να συζητηθούν στα σοβαρά...

Η θεωρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων των ΗΠΑ

Στις 4 Ιουνίου 1963, ο πρόεδρος Κένεντι υπέγραψε μια εντολή που εκχωρούσε στον υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να εκδίδει τα λεγόμενα «silver certificates», ένα είδος νομίσματος δηλαδή που κυκλοφορούσε στις ΗΠΑ ως το 1964. Το διάταγμα (Executive Order 11110) είχε σκοπό να λειτουργήσει ως προσωρινό μέτρο στην απόπειρα της κυβέρνησης να περιορίσει την ποσότητα του ασημιού που χρησιμοποιούταν στην κοπή κερμάτων. Οι συνωμοσιολόγοι βλέπουν όμως στο προεδρικό διάταγμα μια μετατόπιση εξουσίας από τη Federal Reserve Bank στο υπουργείο Οικονομικών και -σύμφωνα με τη συλλογιστική τους- ο σκοτεινός (και διεθνής, αλίμονο) κύκλος τραπεζιτών που έλεγχαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από το «κουτσούρεμα» των αρμοδιοτήτων της. Κι έτσι, χρησιμοποιώντας την ανείπωτη δύναμη και τον ασύλληπτο πλούτο τους, οι τραπεζίτες οργάνωσαν τη δολοφονία του Κένεντι...

Η θεωρία του αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον

Σύμφωνα με το δημοφιλές σενάριο, τουλάχιστον δύο αμερικανοί πρόεδροι εμπλέκονται στη δολοφονία Κένεντι! Ο πρώτος ύποπτος ήταν ο Λίντον Τζόνσον, με τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση να παραμένει δημοφιλέστατη (σε γκάλοπ του 2003 το 20% των Αμερικανών θεωρούσαν ότι ο Τζόνσον είχε πράγματι συμμετοχή στον φόνο). Όσο για τα κίνητρα του Τζόνσον, ποικίλουν και έχουν να κάνουν με τις φιλοδοξίες του να γίνει πρόεδρος, την προσπάθεια συγκάλυψης των ατασθαλιών του, τον ρόλο του στο FBI και πολλά ακόμα, σύμφωνα πάντα με τις σκοτεινές υποκατηγορίες της συγκεκριμένης θεωρίας. Ακόμα και ότι ο Τζόνσον σκότωσε τον Κένεντι υπηρετώντας τα μεγάλα συμφέροντα έχει υποστηριχθεί, μιας και ο ίδιος θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις επιδιώξεις των κροίσων της Αμερικής. Και βέβαια και η σύζυγος του Κένεντι, Τζάκι, φέρεται να πίστευε στην εμπλοκή του Τζόνσον στην προεδρική δολοφονία...

Η θεωρία της συγκάλυψης των ΟΥΦΟ

Όσο εξωφρενική κι αν ακούγεται, αποτελεί πράγματι δημοφιλέστατη συνωμοσιολογική πλοκή! Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο, ο Κένεντι βγήκε από τη μέση γιατί άρχισε να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τους εξωγήινους φίλους μας. Οι αποδείξεις εδώ έχουν να κάνουν με την περίφημη επιστολή του Κένεντι στη CIA, από την οποία απαιτούσε να δει τα απόρρητα αρχεία για την εξωγήινη δραστηριότητα που κατέγραφαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, αλλά και το σημείωμα του διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο οποίο ισχυρίζεται ότι «όπως πρέπει να ξέρετε, ο Lancer [το κωδικό όνομα του προέδρου Κένεντι που χρησιμοποιούσαν οι μυστικές υπηρεσίες] έχει αρχίσει να κάνει έρευνες σχετικά με τη δράση μας, κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε». Τα αρχεία των ΑΤΙΑ της CIA είχαν ξεκινήσει το 1942 και ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος ζητούσε να μάθει τα απόρρητα ντοκουμέντα, ήταν λοιπόν εύλογο να τον δολοφονήσουν για να απαλλαγούν από την περιέργειά του...

Η θεωρία της Μαφίας

Σε σχέση με άλλες θεωρίες, η συγκεκριμένη εμφανίζεται αρκούντως πιο αληθοφανής. Τα αφεντικά του υπόκοσμου της Αμερικής συνεργάστηκαν σε τελική ανάλυση με τη CIA στις πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας του Φιντέλ Κάστρο, γιατί όχι λοιπόν και στον αφανισμό του αμερικανού προέδρου; Ο Κένεντι είχε βαλθεί εξάλλου να γκρεμίσει το οργανωμένο έγκλημα, εξαρθρώνοντας τα πολλά του παρακλάδια, και είχε εξουσιοδοτήσει τον αδελφό του Ρόμπερτ (Μπόμπι) Κένεντι, τότε γενικό εισαγγελέα, να κηρύξει τον ανένδοτο στη Μαφία για να απαλλαγούν οι ΗΠΑ από τη δράση των «νονών». Ο Jack Ruby άλλωστε, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Lee Harvey Oswald, ήταν γνωστός στους κύκλους της Μαφίας, με το σενάριο να θέλει τα αφεντικά του υπόκοσμου να τον στέλνουν για να κλείσει το στόμα του δολοφόνου του Κένεντι και να συγκαλυφθεί έτσι η συνωμοσία. Παρά το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα είχε και κίνητρο και την απαραίτητη «τεχνογνωσία», δεν αποδείχτηκε ποτέ η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση...

Η θεωρία του Τζορτζ Μπους

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο που εμπλέκει αμερικανό πρόεδρο στη δολοφονία Κένεντι, ο Τζορτζ Μπους (ο πατέρας) φέρεται να έχει συμμετάσχει στο σχέδιο εξόντωσης του προέδρου χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις του τόσο στη CIA όσο και το οργανωμένο έγκλημα. Οι υποστηρικτές της θεωρίας παραθέτουν ως πειστήριο την παρουσία του Τζορτζ Μπους στο Ντάλας τη μέρα της δολοφονίας, τη μακρά και σκοτεινή εμπλοκή του στις δράσεις της CIA, αλλά και τους δεσμούς της οικογένειάς του με τη Μαφία. Το σενάριο κέρδιζε μάλιστα συνεχώς έδαφος και λαϊκό έρεισμα στις τόσες δεκαετίες, με τους συνωμοσιολόγους να το επεκτείνουν κατόπιν θεωρώντας ότι ο Μπους εμπλεκόταν τόσο στο Watergate όσο και στις τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν!

Η θεωρία των Illuminati

Άλλο ένα συναρπαστικό συνωμοσιολογικό σενάριο, έχει να κάνει με τη μυστική κοινότητα των Illuminati, που φαίνεται να είναι πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο εδώ και... πάντα! Η θεωρία έχει βέβαια να κάνει και με την αντίστοιχη της Federal Reserve Bank, την οποία κυβερνούσαν τα μέλη της απόκρυφης σέχτας και θορυβήθηκαν από το γεγονός ότι ο Κένεντι αποπειράθηκε να μειώσει την εξουσία τους, τόσο από το διάταγμα που εξέδωσε όσο και από την πρόθεσή του να σταματήσει τον Πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς η ένοπλη σύγκρουση απέφερε στους σκοτεινούς τραπεζίτες (πλέον Illuminati) τεράστια ποσά. Και για να πάει το πράγμα στα όριά του, εναλλακτική εκδοχή της θεωρίας υποστηρίζει ότι και ο Κένεντι ήταν μέλος τους, με τον πατέρα του, Τζο Κένεντι, να αποτελεί ανώτερο στέλεχος της μυστικής οργάνωσης «Illuminati Bloodline» και να διατηρεί (φυσικά) σχέσεις και με τη Μαφία. Και ήταν βέβαια η σύνδεση των Κένεντι με τους Illuminati που έκανε τον Τζον να ανέλθει στο ύπατο αξίωμα της Αμερικής. Πώς να δεχτούν λοιπόν οι «Φωτισμένοι» ότι το καλό και υπάκουο παιδί στρεφόταν πια εναντίον τους;

Η θεωρία της KGB

Πώς είναι δυνατόν στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου να μην είχε εμπλοκή ο Νο 1 εχθρός της Αμερικής; Η Σοβιετική Ένωση και η KGB ειδικότερα είχαν κάθε λόγο να μισούν τον Κένεντι, από την ντροπιαστική φυσικά κατάληξη της κουβανικής πυραυλικής κρίσης του 1962! Ο ελεύθερος σκοπευτής Lee Harvey Oswald είχε εξάλλου σχέσεις με το Σιδηρούν Παραπέτασμα: η γυναίκα του ήταν Ρωσίδα, ο ίδιος είχε ταξιδέψει συχνά στην Ένωση και φερόταν να διατηρεί σχέσεις με ρώσους διπλωμάτες. Η KGB άλλωστε ευθυνόταν για τον φόνο της ερωμένης του Κένεντι, Mary Pinchot Meyer, η οποία ήταν σε θέση να αποκαλύψει την εμπλοκή των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών στη δολοφονία του προέδρου, αν πιστέψουμε φυσικά το συνωμοσιολογικό σενάριο. Σε μια παραλλαγή μάλιστα της ιστορίας, ο Lee Harvey Oswald ήταν όντως πράκτορας της KGB «προγραμματισμένος» να δολοφονήσει τον Κένεντι. Και μάλιστα η KGB προσπάθησε τελικά να ματαιώσει τη δολοφονία, αν και δυστυχώς άργησε. Το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών φαντάζει πάντως εύλογο και υπάρχουν ιντριγκαδόρικα στοιχεία που φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης...

Η θεωρία της ισραηλινής εμπλοκής

Είναι ποτέ δυνατόν μια από τις πλέον αποτελεσματικές και αδίστακτες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, η φοβερή και τρομερή Μοσάντ, να μην είχε σχέση με τη δολοφονία του Κένεντι; Τι κίνητρο είχαν οι Ισραηλινοί για να «φάνε» τον αμερικανό πρόεδρο; Μα την οργή τους από την προεδρική άρνηση να επιτρέψει στο Ισραήλ να κατασκευάσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο τότε ισραηλινός πρωθυπουργός, David Ben-Gurion, μισούσε τον πατέρα του Κένεντι, Τζο, ο οποίος φερόταν να διακατέχεται από αντισημιτικά αισθήματα. Ο επόμενος αμερικανός πρόεδρος εξάλλου, ο Λίντον Τζόνσον, άλλαξε εντελώς ρότα στην πυρηνική πολιτική των ΗΠΑ, κάτι που αποδεικνύει στα μυαλά των συνωμοσιολόγων ότι πίσω από τη δολοφονία Κένεντι ήταν το Ισραήλ. Μέχρι και ο πάντα αμερόληπτος Καντάφι πίστευε αυτή τη θεωρία...

Η θεωρία της CIA

Εδώ μιλάμε για το σενάριο των σεναρίων, αυτό που έχει να κάνει με κάθε άλλο και εμπλέκεται με όλες τις θεωρίες που έχουν κατά καιρούς προταθεί! Αποτελεί τον απόλυτο συνδετικό κρίκο των θεωριών συνωμοσίας, το σημείο που τέμνονται όλες: είτε ήταν ο Λίντον Τζόνσον, είτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, είτε η Μαφία, είτε τα ΟΥΦΟ, είτε η Κούβα, η CIA έβαλε το σκοτεινό χεράκι της στην υπόθεση.

Εναλλακτικά, αντικαταστήστε τη CIA με το FBI ή το Πεντάγωνο και πάλι όλα δένουν μια χαρά! Η CIA ωστόσο είχε και τους δικούς της λόγους να ξεπαστρέψει τον Κένεντι: ήθελε να εκδικηθεί τον πρόεδρο για την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, την ίδια στιγμή που φοβόταν πιθανή αποδυνάμωσή της (ο Κένεντι είχε βάλει τον αδερφό του, Μπόμπι, να επιτηρεί στενά τα πεπραγμένα της) και άλλα πολλά, μέχρι και για τους εξωγήινους θα μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση, αφού ούτως ή άλλως λειτουργεί αυτόνομα και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, σύμφωνα πάντα με τη συνωμοσιολογική λογική.

Η θεωρία της Κούβας εμπλέκεται και εδώ, με τη CIA να επιστρατεύει εξόριστους κουβανούς αντάρτες για να σκοτώσουν τον Κένεντι, κάτι που μας φέρνει στην επικράτεια του σεναρίου του δεύτερου εκτελεστή, κι αυτός δάκτυλος της CIA. Τέτοιο είναι μάλιστα το λαϊκό έρεισμα της συγκεκριμένης θεωρίας που η CIA αναγκάστηκε να αφιερώσει ξεχωριστό τμήμα στην επίσημη ιστοσελίδα της αρνούμενη τις κατηγορίες! Κατηγορεί φυσικά ευρωπαίους αριστερούς -αλλά και τον αμερικανικό Τύπο- για τη διάδοση του σεναρίου της εμπλοκής της στη δολοφονία Κένεντι...