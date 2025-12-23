Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προειδοποιεί για τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια στο σπίτι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ένα μικρό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα συμβουλεύει τους πολίτες να μην αφήνουν ανοιχτά τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο όταν φεύγουν από το σπίτι ή όταν πέφτουν για ύπνο.

«Φροντίζουμε να σβήνουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι και πριν πάμε για ύπνο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο X η Πυροσβεστική.

Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και την ασφαλή χρήση τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.

  • Χρησιμοποιούμε χριστουγεννιάτικα φωτιστικά τα οποία φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας, για εσωτερικό ή εξωτερικό στολισμό.
  • Ελέγχουμε για διαρροές, κοψίματα, καμένες λάμπες, καθώς και το φις, πριν χρησιμοποιήσουμε τα φωτιστικά.
  • Αποφεύγουμε την επαφή των φωτιστικών με υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά, υφάσματα κ.α.
  • Αποσυνδέουμε πάντα τα φωτιστικά πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν πάμε για ύπνο.
lampakia-pyrosvestiki.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:58ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Trump-class»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα κλάση υπερπολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

01:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα επίθεση με drones στην Οδησσό

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος σε κλίμα… εορταστικό για τη Wall Street

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία - 347 άνθρωποι το 2025

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Προσποιήθηκαν ότι ψάχνουν δουλειά και τους έκλεψαν 1800 ευρώ σε μετρητά

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε βάρος 25χρονου με ρόπαλα - Συνελήφθη 40χρονος

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - 9 τραυματίες

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

23:09LIFESTYLE

Barry Manilow: Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε με αυτοκίνητο εννιά μετανάστες

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πλήγμα με Πιρόλα - Τόσο θα μείνει εκτός

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Άνδρας απείλησε με μαχαίρι υπάλληλο σε κατάστημα ψιλικών

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 0-2: Όνειρα... Ευρώπης για τους Βοιωτούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Banksy: Το νέο έργο του μυστηριώδους καλλιτέχνη του δρόμου

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Trump-class»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα κλάση υπερπολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Λεξ, τον Κούγια και το Big Brother: Τι έψαξαν οι Έλληνες το 2025 σύμφωνα με τη Google

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - 9 τραυματίες

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Σύνοδος Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου: Όλα όσα αναφέρει η κοινή δήλωση – Τι συμφώνησαν για ενέργεια και ασφάλεια

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ