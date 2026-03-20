Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Προ των πυλών capital controls

Το Ντουμπάι βρίσκεται σε πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απειλούν σοβαρά την τροφοδοσία των μονάδων αφαλάτωσης νερού.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα αποθέματα πόσιμου νερού αρκούν μόλις για 48 ώρες, δημιουργώντας έντονη ανησυχία σε μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία για την καθημερινή της επιβίωση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ενεργειακό συγκρότημα στο Χαμπσάν, που τροφοδοτεί με ενέργεια τις μονάδες αφαλάτωσης, υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τα πρόσφατα πλήγματα.

Η διακοπή της λειτουργίας των μονάδων αυτών θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υδροδότηση εκατομμυρίων κατοίκων, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η κρίση μπορεί να αφήσει την περιοχή χωρίς επαρκές πόσιμο νερό εντός δύο ημερών.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει διαψεύσει κατηγορηματικά φήμες περί επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ή παρεμπόδισης ξένων επενδυτών, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανακριβείς.

Επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας

Η κρίση στην ενεργειακή υποδομή αυξάνει τις ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής, δεδομένης της εξάρτησης από τις τεχνολογικές υποδομές. H κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η διακοπή λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υδροδότηση των αστικών κέντρων μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Επιπλέον, η Cathay Pacific ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της προς το Ντουμπάι έως τις 30 Απριλίου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, γεγονός που υπογραμμίζει τις διεθνείς επιπτώσεις της κρίσης.

Η επίθεση αναδεικνύει τη μεγάλη ευαλωτότητα των κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Κόλπου, όπου το 90% του πόσιμου νερού προέρχεται από αφαλάτωση. Μικρές ή εκτεταμένες διακοπές στην ενεργειακή τροφοδοσία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η περιορισμένη βροχόπτωση και η εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καθιστούν την αφαλάτωση απαραίτητη για τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κάθε διακοπή, ακόμη και σύντομη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση και να δοκιμάσει τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας στην περιοχή.