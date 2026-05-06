Κύπρος - Συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία αιχμάλωτου του 1974, τεκμήριο για τη μαύρη Μερσεντές

Μια ακόμη συγκλονιστική στιγμή της τραγωδίας της Κύπρου έρχεται στο προσκήνιο μέσα από την αποκάλυψη φωτογραφίας ενός αιχμάλωτου του 1974.

Ένας άνδρας στέκει περήφανος, με δεμένα μάτια και χέρια, ανάμεσα στους βασανιστές του. Το εν λόγω ιστορικό ντοκουμέντο φέρνει για πρώτη φορά στο φως ο ερευνητής Οδυσσέας Χρήστου μέσω ανάρτησής του, απευθύνοντας έκκληση σε όσους γνωρίζουν να συνδράμουν με την μαρτυρία τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, αποτελεί ακόμη ένα τεκμήριο για τη «μαύρη Μερσεντές», ένα αυτοκίνητο που όπως αναφέρει και ο ερευνητής, συνοδεύει πολλές ακόμη ιστορίες αιχμαλώτων.

Ο κ. Χρήστου αναφέρει πως το φωτογραφικό τεκμήριο βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας στην ελληνική πλευρά «και αποτελεί ένα από τα στοιχεία της έρευνάς μας για την ταυτότητα και την τύχη του “γίγαντα αιχμαλώτου του 1974”».

Η σκέψη πολλών πήγε τον αγνοούμενο Μάκη Σεργίδη

Το ντοκουμέντο του ερευνητή Οδυσσέα Χρήστου από την τραγωδία της Κύπρου, έφερε στη σκέψη πολλών τον αγνοούμενο Μάκη Σεργίδη, ο οποίος εικάζεται ότι αιχμαλωτίστηκε από τον τουρκικό στρατό στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, όταν έφυγε παρά την προειδοποίηση του διοικητή του, για να ταΐσει άλογα, σε μια περιοχή όπου κρινόταν επικίνδυνη.

Το philenews επικοινώνησε με τον κ. Χρήστου, ο οποίος συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες που θα ρίξουν φως τόσο στην ταυτότητα του αιχμαλώτου της φωτογραφίας, όσο και στο τεκμήριο της «μαύρη Μερσεντές» που απεικονίζεται σε αυτή και έχει συνδεθεί με πολλές ακόμη ιστορίες αιχμαλώτων.

«Έχει γίνε μια προεργασία και τώρα ανάρτησα τη φωτογραφία για να έχω και επιπλέον πληροφορίες. Από την ανάλυση των δεδομένων που διαθέτω, δεν έχει προκύψει κάτι που να μου δείχνει ότι δεν είναι αυτός (σ.σ. Μάκης Σεργίδης). Οι συγκυρίες όλες οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Η μαύρη Μερσεντές, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι κτλ. είναι στον Άγιο Δημήτριο», επεσήμανε ο ερευνητής, διευκρινίζοντας ότι μίλησε με την οικογένεια και αναμένει φωτογραφίες και υλικό.

Στην αναγνώριση, συνεχίζει ο κ. Χρήστου, έχει τη σημασία της και η μαρτυρία μιας κυρίας που είδε την ανάρτησή του. «Είναι η αυθόρμητη αναγνώριση. Γράφει: “Παναγία μου, σαν να βλέπω τον Μάκη μπροστά μου”. Από αυτή την άποψη έχουμε ένα στοιχείο ότι ταυτίζεται το πρόσωπο, το οποίο, όμως, θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε. Σε πρώτη φάση από μαρτυρίες και σε δεύτερη με επιστημονικό τρόπο, συγκρίνοντας τις φωτογραφίες».

Η μαύρη Μερσεντές

Ένα δεύτερο σημαντικό τεκμήριο είναι το αυτοκίνητο, του οποίου γνωρίζουμε τη μάρκα και τον ιδιοκτήτη, υπογραμμίζει ο ερευνητής για τη μαύρη Μερσεντές. «Θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε και αυτό», λέει.

Εξάλλου, όπως αποκάλυψε, έχει στη διάθεσή του και μια δεύτερη φωτογραφία με τον εν λόγω αιχμάλωτο στην οποία υπάρχει και ένας επιζήσαντας αιχμάλωτος. «Θέλω να τον εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τα άτομα της φωτογραφίας και τη μαύρη Μερσεντές του Άγιου Δημητρίου». Βεβαίως, υπογραμμίζει, είναι σημαντικό μειονέκτημα ότι έχει δεμένα μάτια τόσο ο ίδιος ο αιχμάλωτος, όσο και οι επιβιώσαντες που μπορούν να δώσουν μαρτυρίες όσοι μπορούσαν να βλέπουν λίγο. «Έχουμε άτομα που επιβιβάστηκαν στη μαύρη Μερσεντές», αναφέρει.

Επιπλέον, ανέφερε ο κ. Χρίστου, επικοινώνησε και «ο Τούρκος διοικητής, ο υπολοχαγός που ήταν εκεί. Δηλαδή, έχει εξέλιξη η ιστορία», επεσήμανε.

Ως προς τον Μάκη Σεργίδη, είπε, πως «έχω μιλήσει με τον επιλοχία του που ήταν εκεί στο φυλάκιο, ο οποίος του είπε “μεν πάεις”. Ίσως από άγνοια κινδύνου, ίσως από την αγάπη του για τα άλογα, πήγε σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή για να τους δώσει τροφή. Δεν ήταν ο μοναδικός», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερης σημασίας, υπογραμμίζει ο κ. Χρήστου, είναι η μαύρη Μερσεντές. «Υπήρχε κάποιος Μισιελής, ο οποίος διατηρούσε στην περιοχή ένα χοιροστάσιο με την επωνυμία Ελλάς και παλαιότερα είχε ένα γραφείο ταξί, επίσης, με την επωνυμία Ελλάς. Ψάχνουμε να εντοπίσουμε ποιος ήταν αυτός και κυρίως τι μοντέλο ήταν η Μερσεντές και πώς έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Συνήθως με κλεμμένα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν οι Τουρκοκύπριοι και ένα τέτοιο πολυτελέστατο αυτοκίνητο δεν θα το έδινε κάποιος ιδιοκτήτης να το πηγαίνουν μέσα στα χωράφια».

Επιθυμία του ερευνητή, είναι να ασκηθεί πίεση και να ανοίξουν τα αρχεία που έχει ο Τούρκος δημοσιογράφος και σήμερα ιδρυτής του πρακτορείου Anadolu. Επιπλέον, στόχος του είναι να βρεθούν στοιχεία και για ακόμη 11 αγνοουμένους που εθεάθησαν στην ίδια περιοχή, για την οποία υλοποιεί έρευνα τα τελευταία 4-5 χρόνια.

«Με μεγάλη ικανοποίηση είδα την απήχηση που είχε το δημοσίευμα. Δεν το περίμενα», καταλήγει.

