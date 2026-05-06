Πυροβολισμοί και ξύλο στη Μεσαρά για μερικά ελαιόδενδρα – Αντιδήμαρχος μεταξύ των συλληφθέντων

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στη Μεσαρά στην περιοχή των Καπαριανών, όπου σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμούς και πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται και αντιδήμαρχος του Δήμου Φαιστού, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συνολικά συλληφθέντων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε με αφορμή ζημιές που φέρεται να προκλήθηκαν από ζώα με τις δύο πλευρές να δίνουν ραντεβού προκειμένου να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο καθώς οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μετατράπηκαν σε συμπλοκή ενώ στη συνέχεια βγήκαν και τα όπλα.

Σύμφωνα με μάρτυρες ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ σημειώθηκαν τραυματισμοί από την συμπλοκή. Ο δικηγόρος του αντιδήμαρχου που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο κάνει λόγο για ευθεία απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δέχθηκε συντονισμένη επίθεση από τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας άνοιξε πυρ εναντίον του με μία από τις σφαίρες να χτυπά την αρβύλα του.

Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, το επεισόδιο δεν περιορίστηκε μόνο στα Καπαριανά, αλλά συνεχίστηκε σε δεύτερο σημείο, στον Ρουφά, όπου η ένταση κορυφώθηκε και σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο αντιδήμαρχος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, μετά από μήνυση που υποβλήθηκε από την αντίπαλη πλευρά, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση παραμένουν ασύλληπτα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών να παραμένει ανοιχτό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα που μπορεί να λάβουν ακόμη και καθημερινές διαφορές όταν αυτές ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

