Κηφισιά: Νέο ντοκουμέντο από τη δράση του διανομέα-«Ποτέ θα πάω σπίτι μου;» ρωτάει τους αστυνομικούς

Νέο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το Newsbomb από τον διανομέα της Κηφισιάς που χτυπούσε με πέτρες κυρίως ανυποψίαστες γυναίκες στην Κηφισιά.

Στο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που μόλις έχει τραυματίσει έναν ακόμα πολίτη και φεύγει από το σημείο σα να μη συμβαίνει τίποτα.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι προχωρούσε επιθέσεις κυρίως κατά γυναικών γιατί «δεν μπορεί να τις βλέπει και τον εκνευρίζουν».

Ο 28χρονος κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ρώτησε τους αστυνομικούς πότε θα πάει σπίτι του.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντο:

Ο διανομέας είναι παράνομα στη χώρα από το 2023.

Στην Ελλάδα μπήκε το 2018 από το Τυχερό του Έβρου. Κάνει αίτηση για άσυλο. Απορρίπτεται και σε 1ο και σε 2ο βαθμό. Κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Απορρίπτεται και αυτή το 2023. Με βάση το νόμο έχει 30 μέρες για να φύγει οικειοθελώς από τη χώρα. Δε φεύγει ποτέ. Ποιός τον ελέγχει; Κανείς. Γιατί; Γιατί απλά δεν προβλέπεται. Μόνο αν τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο. Βέβαια και να ήθελαν να τον βρουν δε θα μπορούσαν.

Έχει δηλώσει ως διεύθυνση μια μονοκατοικία στην Άνοιξη. Παράνομος στην Ελλάδα τρία χρόνια όμως έχει αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του, εργάζεται ως οδηγός delivery στα Βόρεια Προάστια χωρίς δίπλωμα βέβαια, έχει και ΑΦΜ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες κυκλοφορούσε με δύο ονόματα. Με άλλο πιάστηκε στον Έβρο με άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Ποινικό παρελθόν έχει καθαρό μέχρι που αποφάσισε να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο.

Την Παρασκευή θα πάει στον ανακριτή. Κι εδώ έρχεται ο δεύτερος «πονοκέφαλος» για τις αρχές. Είτε προφυλακιστεί είτε όχι έχει μπροστά του δικαστήριο άρα δε μπορεί να απελαθεί.

Τους τελευταίους μήνες αυτό που έχει αλλάξει για αυτές τις περιπτώσεις από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου κρατούνται μέχρι την απόφαση ώστε να μην τους χάνουν στην Αθήνα.

