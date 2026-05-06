Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» και το ιστορικό

Τον τρόμο είχε σκορπίσει στους δρόμους της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας ένας 28χρονος ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστες γυναίκες, με αποκλειστικό στόχο να τις τραυματίσει σοβαρά.

Για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα διώκεται ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε ανυποψίαστους περαστικούς στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για:

βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)

επικίνδυνη σωματική βλάβη

επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου

οπλοφορία

οπλοχρησία

φθορα ξένης ιδιοκτησίας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Μέσα στο κουτί με τις παραγγελίες κουβαλούσε πέτρες με τις οποίες πραγματοποιούσε τις επιθέσεις στα θύματά του. Οι επιθέσεις ήταν πολύ βίαιες και ασφαλώς απρόκλητες.

Το ιστορικό του ντελιβέρα και το άσυλο

Είχε έρθει στην Ελλάδα το 2018 και αναφέρεται σε υπόθεση παράνομης μετανάστευσης και ακολούθησαν μια σειρά αποφάσεων που θα έπρεπε να τον έχουν οδηγήσει εκτός Ελλάδος, όπως ανέφερε ο ΣΚΑΙ. Ωστόσο στην πορεία έλαβε άσυλο.

Χθες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσιες του υπουργείου να εξετασουν την άρση του καθεστώς νομιμότητας τόσο για τον ντελιβερά της Κηφισιάς όσο και για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις στη Σύμη.

Κατά πάγια εντολή του υπουργού κάθε φορά που αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόποινες πράξεις που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας είτε αυτό αφορά σε άδεια διαμονής είτε σε προστασία ασύλου σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

