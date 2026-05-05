Θύμα 28χρονου ντελιβερά: Με χτύπησε και έφυγε ατάραχος – Πονούσα επί 3 ημέρες

Snapshot Γυναίκα στα Βόρεια Προάστια δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 28χρονο ντελιβερά ενώ περπατούσε στην οδό Ρόδων.

Ο δράστης την χτύπησε στη μέση, την κοίταξε ατάραχος και έφυγε με το μηχανάκι του χωρίς να μιλήσει.

Το θύμα πονούσε για τρεις ημέρες και κατέθεσε στην αστυνομία, δίνοντας στοιχεία και πινακίδα του δράστη.

Ο 28χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων οπλοφορία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή. Snapshot powered by AI

Τις στιγμές φόβου που βίωσε περιέγραψε γυναίκα θύμα του 28χρονου ντελιβερά στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος την πλησίασε και χωρίς να της πει λέξη την χτύπησε με πέτρα.

«Αρκετά μεγάλη η πέτρα»

Η συγκεκριμένη γυναίκα δέχθηκε επίθεση στις 30 Απριλίου, όταν βγήκε για περπάτημα. «Περπατούσα στην οδό Ρόδων το μεσημέρι της Πέμπτης και βρισκόμουν στο αριστερό πεζοδρόμιο. Είδα έναν ντελιβερά στα δεξιά μου, αλλά δεν έδωσα σημασία. Φάνηκε σαν να περιμένει να δώσει παραγγελία. Όταν πέρασα στο οπτικό του πεδίο με χτύπησε μία πέτρα στην αριστερή πλευρά της μέσης» είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Κοντοστάθηκα, δεν ήξερα από πού μου ήρθε, κοίταξα δεξιά μου και ήταν αυτός. Με κοίταζε ικανοποιημένος χωρίς να πει κάτι. Τον έβρισα στην αρχή και μετά φώναξα «βοήθεια». Εκείνος ανέβηκε ατάραχος στο μηχανάκι του και έφυγε. Με είχε δει που περπατούσα, με προσπέρασε και μετά περίμενε. Η πέτρα ήταν αρκετά μεγάλη και επί τρεις ημέρες πονούσα χαμηλά στη μέση και στο πόδι».

Η ίδια υποστήριξε ότι «αν ήμουν στο πάνω πεζοδρόμιο θα ήταν πολύ πιο κοντά μου και θα μπορούσε να με έχει χτυπήσει και στο κεφάλι. Πήγα στην Αστυνομία και έδωσα τα στοιχεία του γιατί πρόλαβα να πάρω και την πινακίδα του».

Δίωξη για κακούργημα και πλημμελήματα

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη που περιλαμβάνει μία κακουργηματική πράξη και πέντε πλημμελήματα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (σε βαθμό κακουργήματος),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

πρόκληση επικίνδυνης βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Διαβάστε επίσης