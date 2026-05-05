Νέες αποκαλύψεις για τον ντελιβερά που σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά

Τον τρόμο είχε σκορπίσει στους δρόμους της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας ένας 28χρονος ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστες γυναίκες, με αποκλειστικό στόχο να τις τραυματίσει σοβαρά.

Ένα από τα θύματά του έχασε πέντε δόντια και χρειάστηκε να κάνει ράμματα σε άνω και κάτω γνάθο, ενώ μία άλλη γυναίκα τραυματίστηκε στον θώρακα. Τα υπόλοιπα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς ευτυχώς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

«Είναι σε κακή κατάσταση, με πέντε σπασμένα δόντια, άνω και κάτω γνάθος με ράμματα. Ήταν, λέω, τα δόντια σπασμένα, στη μέση κρεμόντουσαν τα νεύρα. Έκανε απονεύρωση. Έχει ράμματα πάνω και κάτω στα χείλια. Έχει αιμάτωμα στο σαγόνι. Δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι σαν να τινάζεται μπροστά το τροχαίο. Ούτε να φάει. Με καλαμάκι πίνει μόνο και υγρά. Δεν μπορεί», δήλωσε σύζυγος ενός εκ των θυμάτων στο «Live News» του Mega.

«Σταμάτησε το μηχανάκι ένα μέτρο απ’ τη σύζυγό μου και τους πέταξε μια πέτρα. Μεγάλη πέτρα. Την έχει η αστυνομία μάλιστα. Δεν προλαβαίνει σε εκείνη να αντιδράσει. Έσπασε πέντε δόντια. Έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, εσωτερικό», πρόσθεσε.

Με τον ίδιο τρόπο τραυματίστηκε και μια άλλη γυναίκα στην Κηφισιά. Η μητέρα της ανέφερε, μιλώντας στο «Live News» ότι μετέφερε την κόρη της σε νοσοκομείο και παρέδωσε την πέτρα σε αστυνομικούς: «Βρήκαμε ένα κομμάτι της πέτρας, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερη πέτρα, βέβαια. Το παραδώσαμε αμέσως στην Ασφάλεια Κηφισιάς».

Σε άλλη περίπτωση, ο ντελιβεράς επιτέθηκε σε γυναίκα όταν είχε κατέβει από το μηχανάκι του.

«Μου πετάει μια πέτρα αρκετά δυνατά. Εντάξει, κοντοστέκομαι. Μέχρι να καταλάβω τι είχε γίνει, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει ακριβώς, αλλά μετά είδα ότι είναι αυτός. Τον βρίζω. Με κοιτούσε ανέκφραστος. Φωνάζω βοήθεια και γυρνάει το μηχανάκι του και κοιτώντας με, έφυγε», εξομολογείται η ίδια στο Mega.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο ντελιβεράς προσπαθούσε να αιφνιδιάσει τα θύματά του. Το πετύχαινε πάντα, αφού κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τα όσα είχε καταστρώσει στο αρρωστημένο μυαλό του.

Οκτώ οι επιθέσεις του ντελιβερά

Οι επιβεβαιωμένες επιθέσεις που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία οκτώ. Ο νεαρός με καταγωγή από το Πακιστάν «χτυπούσε» από το κέντρο της Κηφισιάς, μέχρι την Λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο και την Πλατεία Πολιτείας.

Όλα γινόντουσαν από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον 28χρονο να φοράει ένα λευκό κράνος και να ακολουθεί το υποψήφιο θύμα του για λίγα μέτρα, πριν εξαπολύσει την επίθεση.

«Μου πέταξε την πέτρα ξαφνικά στη μέση»

Μία 16χρονη, θύμα του 28χρονου ντελιβερά περιέγραψε στο Live News τα όσα συνέβησαν:«Έβγαινα από το σπίτι μου και είχα πάει στον κάτω δρόμο για να πάω να πάρω λεωφορείο. Και έτσι όπως περπατούσα ήταν 20:30 το βράδυ και κοιτούσα το κινητό μου για να δω σε πόση ώρα περνάει το λεωφορείο. Με τύφλωσαν κάτι φώτα και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά βλέπω άσπρα φώτα μπροστά μου και ένα άσπρο κράνος και ένα χέρι να οπλίζει πίσω με μία πέτρα και να μου το πετάει και να με πετυχαίνει στον θώρακα. Και μετά, αυτό φοβήθηκα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Απλά μου την πέταξε κι έφυγε. Έφυγε γρήγορα μετά γιατί γύρισα το κεφάλι μου να δω. Και μετά προχώρησα λίγο πιο πολύ και μετά κατάλαβα. Και μετά πήρα και τους γονείς μου, γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και φοβόμουνα κι είχα πάθει σοκ».

Συνελήφθη ο 28χρονος

Ο νεαρός συνελήφθη, αναγνωρίστηκε από άτομα που είχε τραυματίσει με πέτρες και πλέον μένει να εξηγήσει τα αίτια που τον έκαναν να βάζει στο στόχαστρο κυρίως γυναίκες, που δεν γνώριζε προσωπικά.

Ο κατηγορούμενος είχε προσληφθεί ως ντελιβεράς από κατάστημα της Κηφισιάς και χτυπούσε κατά τη διάρκεια διανομών.

Οι εργοδότες του δηλώνουν άγνοια για τα όσα αποκαλύπτονται.

