Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

Τον τρόμο είχε σκορπίσει ένας άνδρας στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ευθραίας που επιτίθονταν σε ανυποψίαστους περαστικούς με πέτρες.

O Alpha στο δελτίο ειδήσεων αποκάλυψε ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί ο 28χρονος διανομέας αμέσως μετά από περιστατικό επίθεσης με πέτρες.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλες έχουν ένα κοινό μοτίβο δράσης. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στην οδό Τατοϊου, με θύμα μία γυναίκα που τραυματίστηκε βαριά. Η γυναίκα υπέστη εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια και αιμάτωμα στο σαγόνι.

Συνελήφθη 28χρονος διανομένας ως φερόμενος δράστης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ως φερόμενος δράστης ένας 28χρονος αλλοδαπός, εργαζόμενος ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Ο 28χρονος φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία από τις περιπτώσεις.

Τα θύματα κάνουν λόγο για αιφνιδιαστικές επιθέσεις πυο γινόντουσαν μέσα σε λίγα δευτερόπλεπτα. Σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη, νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε από τα θύματα και συνελήφθη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.

