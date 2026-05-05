Αυτοκίνητο εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν σε κεντρικό δρόμο κοντά στην περιοχή της Σούδας.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως την πυρκαγιά, ακινητοποίησε το όχημα και κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να τραυματιστεί, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Η επέμβασή τους ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί ή απειλήσει παρακείμενα οχήματα και περιουσίες.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια της ανάφλεξης διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.