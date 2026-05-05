Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε μοτοσυκλέτα – Επεκτάθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα και διπλανά ΙΧ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε οχήματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:00 από άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού, στις Συκιές. Μάλιστα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα πλησίον της μοτοσικλέτας, αλλά και στην ισόγεια κατοικία μπροστά από την οποία ήταν σταθμευμένη η μηχανή.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερώς, ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για κάποια μηχανική βλάβη που προκάλεσε τη φωτιά ή για εμπρηστική ενέργεια.