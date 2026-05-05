Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσιες του υπουργείου να εξετασουν την άρση του καθεστώς νομιμότητας για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις στη Σύμη και για τον αλλοδαπό που κατηγορείται για σειρά επιθέσεων στην Κηφισιά.

Κατά πάγια εντολή του υπουργού κάθε φορά που αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόποινες πράξεις που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας είτε αυτό αφορά σε άδεια διαμονής είτε σε προστασία ασύλου σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Σύμη: Επέστρεψε από το δικαστήριο και συνελήφθη ξανά για ασεβείς χειρονομίες

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σύμη, με περιστατικά σε βάρος δύο αλλοδαπών αιγυπτιακής καταγωγής. Παράλληλα, ενήλικος κάτοικος του νησιού υπέβαλε μήνυση για ασεβείς χειρονομίες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ένας εκ των συλληφθέντων, 27 ετών, καταγγέλθηκε από τέσσερις ανηλίκους ότι προέβη σε ασεβείς χειρονομίες εις βάρος τους.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε τη Δευτέρα στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου 2027, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει στη Σύμη.

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ προκλήθηκαν νέες αντιδράσεις από κατοίκους του νησιού σε βάρος του 27χρονου και ενός ακόμη Αιγύπτιου που διαμένει στην περιοχή. Μετά από νέα μήνυση κατοίκου για ασεβείς πράξεις, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά

Τον τρόμο είχε σκορπίσει ένας άνδρας στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ευθραίας που επιτίθονταν σε ανυποψίαστους περαστικούς με πέτρες.

O Alpha στο δελτίο ειδήσεων αποκάλυψε ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί ο 28χρονος διανομέας αμέσως μετά από περιστατικό επίθεσης με πέτρες.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλες έχουν ένα κοινό μοτίβο δράσης. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στην οδό Τατοϊου, με θύμα μία γυναίκα που τραυματίστηκε βαριά. Η γυναίκα υπέστη εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια και αιμάτωμα στο σαγόνι.

Συνελήφθη 28χρονος διανομένας ως φερόμενος δράστης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ως φερόμενος δράστης ένας 28χρονος αλλοδαπός, εργαζόμενος ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Ο 28χρονος φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία από τις περιπτώσεις.

Τα θύματα κάνουν λόγο για αιφνιδιαστικές επιθέσεις πυο γινόντουσαν μέσα σε λίγα δευτερόπλεπτα. Σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη, νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε από τα θύματα και συνελήφθη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.

