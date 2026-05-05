Σύμη: Επέστρεψε από το δικαστήριο και συνελήφθη ξανά για ασεβείς χειρονομίες

Snapshot Δύο αλλοδαποί αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν στη Σύμη για ασεβείς χειρονομίες μετά από μήνυσηίκου.

Ένας 27χρονος συνελήφθη αρχικά ύστερα από καταγγελία τεσσάρων ανηλίκων για ασεβείς χειρονομίες και οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Ρόδου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου 2027, με τον 27χρονο να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος και να επιστρέψει στη Σύμη.

Το ίδιο βράδυ μετά από νέα μήνυση κατοίκου, ο 27χρονος και ένας ακόμη αιγύπτιος συνελήφθησαν ξανά για ασεβείς πράξεις.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και αναμένεται η συνέχεια της νομικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Σύμη, με περιστατικά σε βάρος δύο αλλοδαπών αιγυπτιακής καταγωγής. Παράλληλα, ενήλικος κάτοικος του νησιού υπέβαλε μήνυση για ασεβείς χειρονομίες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ένας εκ των συλληφθέντων, 27 ετών, καταγγέλθηκε από τέσσερις ανηλίκους ότι προέβη σε ασεβείς χειρονομίες εις βάρος τους.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε τη Δευτέρα στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου 2027, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει στη Σύμη.

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ προκλήθηκαν νέες αντιδράσεις από κατοίκους του νησιού σε βάρος του 27χρονου και ενός ακόμη Αιγύπτιου που διαμένει στην περιοχή. Μετά από νέα μήνυση κατοίκου για ασεβείς πράξεις, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.