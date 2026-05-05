Κηφισιά: Διώξεις για κακούργημα και πλημμελήματα σε βάρος του ντελιβερά που πέταγε πέτρες

Snapshot Σε βάρος 28χρονου άνδρα πακιστανικής καταγωγής ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμελήματα λόγω επιθέσεων με πέτρες στην Κηφισιά και Ερυθραία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε τουλάχισ έξι περιστατικά, επιτιθέμενος απρόκλητα σε περαστικούς.

Οι διώξεις περιλαμβάνουν βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πρόκληση βλάβης σε αδύναμο άτομο, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο δράστης στόχευε κυρίως το πρόσωπο των θυμάτων, που ήταν πέντε γυναίκες και ένας άνδρας, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και για σειρά πλημμεληματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος 28χρονου άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε έξι άτομα πετώντας πέτρες σε περιοχές της Κηφισιάς και της Ερυθραίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα περιστατικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους, καθώς οι επιθέσεις φαίνεται να έγιναν απρόκλητα και σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών και την πρόκληση υλικών ζημιών.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει μία κακουργηματική πράξη και πέντε πλημμελήματα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (σε βαθμό κακουργήματος),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

πρόκληση επικίνδυνης βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλες έχουν ένα κοινό μοτίβο δράσης. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Διαβάστε επίσης