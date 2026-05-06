Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχή

Κατερίνα Ρίστα

Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο διανομέας, υπήκοος Πακιστάν που διέμενε παράνομα στην Ελλάδα από το 2023, τραυμάτισε έξι άτομα πετώντας τους πέτρες ενώ παρέδιδε παραγγελίες στα Βόρεια Προάστια.
  • Η Ασφάλεια Κηφισιάς χρησιμοποίησε μαρτυρίες θυμάτων και ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει το δίκυκλο και να συλλάβει τον δράστη μέσα σε 24 ώρες.
  • Ο δράστης έκρυβε πέτρες σε ειδικά γάντια τοποθετημένα στις λαβές του τιμονιού, επιτρέποντάς του να επιτίθεται αιφνιδιαστικά.
  • Κατά την ανάκριση, ομολόγησε τις επιθέσεις και επικαλέστηκε εκνευρισμό που προκαλούσαν οι γυναίκες, χωρίς να επιδιώκει σοβαρό τραυματισμό.
  • Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί με βαριές κατηγορίες την Παρασκευή.
Snapshot powered by AI

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με τον διανομέα ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα Βόρεια Προάστια.

Ο αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, ο διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και κατάφερε να στείλει στο νοσοκομείο 2 συμπολίτες μας ενώ τραυμάτισε άλλους 4 πετώντας τους πέτρες ενώ ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες.

Το νήμα της έρευνας ξεκίνησε από τις μαρτυρίες των θυμάτων. Οι περιγραφές, ωστόσο, ήταν αρχικά συγκεχυμένες λόγω του σοκ . Κοινό στοιχείο ήταν η εικόνα ενός «λευκού κουτιού», που έβλεπαν όλοι, τελικά αποδείχθηκε πως δεν ήταν άλλο από το κράνος του δράστη ενώ το κουτί ήταν μαύρο.

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του δράστη και να εντοπίσουν το δίκυκλο που χρησιμοποιούσε.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μεθοδολογία των επιθέσεων: ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα με τη μηχανή, τους χτυπούσε με πέτρες και εξαφανιζόταν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εύρημα ότι έκρυβε τις πέτρες μέσα σε ειδικά γάντια τοποθετημένα στις λαβές του τιμονιού, γεγονός που του επέτρεπε να δρα αιφνιδιαστικά χωρίς να κινεί υποψίες.

Η ταυτοποίησή του οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ κατά την ανάκριση φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις του οφείλονταν σε ανεξέλεγκτο εκνευρισμό, δηλώνοντας πως «εκνευριζόμουν όταν έβλεπα γυναίκες… δεν ήθελα να τις τραυματίσω σοβαρά».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είπε σε κοριτσάκι ότι είναι κοντό για να παίξει...βόλεϊ - Το viral βίντεο με τη συμβουλή του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Τσώχος: Όταν έκλαψε στον «αέρα» της μετάδοσης ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΚ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Δικό του «όρκο» διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας - Αρνήθηκε την «πίστη στο Σύνταγμα» - Τι είπε για μετανάστες και εργαζόμενους

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη - Tουλάχιστον 11 οι νεκροί - Βίντεο

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα – Τα επόμενα βήματα

12:13ANNOUNCEMENTS

«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημοτικών κτηρίων, αποτελούν μέρος της κοινής προσπάθειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί από Κίνα: Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» με τις ΗΠΑ

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες - 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με θύματα ανήλικους χρήστες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου – Φωνάζουν συνθήματα για την Παιδεία

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει από το 2024 - Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φονικού που άπαντες απέτυχαν να αποτρέψουν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος στη Συγγρού – Έτρεχε με 72 χλμ/ώρα σε ηλεκτρικό πατίνι

11:06ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα – Πού κολυμπούν αυτήν την περίοδο [χάρτης]

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κίνα: Αποστεωμένη τίγρης τρεκλίζει και προσπαθεί να περπατήσει λόγω υποσιτισμού

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ