Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε

Snapshot Ο διανομέας, υπήκοος Πακιστάν που διέμενε παράνομα στην Ελλάδα από το 2023, τραυμάτισε έξι άτομα πετώντας τους πέτρες ενώ παρέδιδε παραγγελίες στα Βόρεια Προάστια.

Η Ασφάλεια Κηφισιάς χρησιμοποίησε μαρτυρίες θυμάτων και ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει το δίκυκλο και να συλλάβει τον δράστη μέσα σε 24 ώρες.

Ο δράστης έκρυβε πέτρες σε ειδικά γάντια τοποθετημένα στις λαβές του τιμονιού, επιτρέποντάς του να επιτίθεται αιφνιδιαστικά.

Κατά την ανάκριση, ομολόγησε τις επιθέσεις και επικαλέστηκε εκνευρισμό που προκαλούσαν οι γυναίκες, χωρίς να επιδιώκει σοβαρό τραυματισμό.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί με βαριές κατηγορίες την Παρασκευή.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με τον διανομέα ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα Βόρεια Προάστια.

Ο αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, ο διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και κατάφερε να στείλει στο νοσοκομείο 2 συμπολίτες μας ενώ τραυμάτισε άλλους 4 πετώντας τους πέτρες ενώ ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες.

Το νήμα της έρευνας ξεκίνησε από τις μαρτυρίες των θυμάτων. Οι περιγραφές, ωστόσο, ήταν αρχικά συγκεχυμένες λόγω του σοκ . Κοινό στοιχείο ήταν η εικόνα ενός «λευκού κουτιού», που έβλεπαν όλοι, τελικά αποδείχθηκε πως δεν ήταν άλλο από το κράνος του δράστη ενώ το κουτί ήταν μαύρο.

Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του δράστη και να εντοπίσουν το δίκυκλο που χρησιμοποιούσε.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μεθοδολογία των επιθέσεων: ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα με τη μηχανή, τους χτυπούσε με πέτρες και εξαφανιζόταν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εύρημα ότι έκρυβε τις πέτρες μέσα σε ειδικά γάντια τοποθετημένα στις λαβές του τιμονιού, γεγονός που του επέτρεπε να δρα αιφνιδιαστικά χωρίς να κινεί υποψίες.

Η ταυτοποίησή του οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ κατά την ανάκριση φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις του οφείλονταν σε ανεξέλεγκτο εκνευρισμό, δηλώνοντας πως «εκνευριζόμουν όταν έβλεπα γυναίκες… δεν ήθελα να τις τραυματίσω σοβαρά».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

