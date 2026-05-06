Διανομέας Κηφισιά: Κυκλοφορούσε με δύο ονόματα - Είχε μηχανάκι στο όνομά του χωρίς δίπλωμα

Ο Πακιστανός διανομέας που συνελήφθη στην Κηφισιά καθώς πετούσε πέτρες κυρίως σε γυναίκες είναι παράνομα στη χώρα από το 2023.



Στην Ελλάδα μπήκε το 2018 απο το Τυχερό του Έβρου. Κάνει αίτηση για άσυλο. Απορρίπτεται και σε 1ο και σε 2ο βαθμό. Κάνει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Απορρίπτεται και αυτή το 2023. Με βάση το νόμο έχει 30 μέρες για να φύγει οικειοθελώς απο τη χώρα. Δε φεύγει ποτέ. Ποιός τον ελέγχει; Κανείς. Γιατί; Γιατί απλά δεν προβλέπεται. Μόνο αν τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο. Βέβαια και να ήθελαν να τον βρουν δε θα μπορούσαν.

Η ψεύτικη διεύθυνση

Έχει δηλώσει ως διεύθυνση μια μονοκατοικία στην Άνοιξη. Παράνομος στην Ελλάδα τρία χρόνια όμως έχει αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του, εργάζεται ως οδηγός delivery στα Βόρεια Προάστια χωρίς δίπλωμα βέβαια, έχει και ΑΦΜ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες κυκλοφορούσε με δύο ονόματα. Με άλλο πιάστηκε στον Έβρο με άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Ποινικό παρελθόν έχει καθαρό μέχρι που αποφάσισε να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες το έκανε γιατί όπως είπε: «Όταν βλέπω γυναίκες κάποιες φορές εκνευρίζομαι. Δε θέλω να τις βλέπω και πετάω πέτρες...»

Την Παρασκευή θα πάει στον ανακριτή. Κι εδώ έρχεται ο δεύτερος «πονοκέφαλος» για τις αρχές. Είτε προφυλακιστεί είτε όχι έχει μπροστά του δικαστήριο άρα δε μπορεί να απελαθεί.

Τους τελευταίους μήνες αυτό που έχει αλλάξει για αυτές τις περιπτώσεις από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου κρατούνται μέχρι την απόφαση ώστε να μην τους χάνουν στην Αθήνα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.500 άτομα που έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου.







