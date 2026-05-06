Eurovision: H Antigoni της Κύπρου «βάζει» φωτιά στο stage - Οι πρώτες φωτογραφίες

Την Τρίτη, η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου, πραγματοποίησε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. Την Τετάρτη, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την EBU οι πρώτες φωτογραφίες και η τραγουδίστρια ανάβει φωτιές με το «Jalla»!

Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης είναι ένα τεράστιο τραπέζι, το οποίο λειτουργεί τόσο ως πλατφόρμα χορού όσο και ως πασαρέλα. Το τραπέζι είναι το επίκεντρο της δράσης. Πάνω του βρίσκεται η Antigoni μαζί με τέσσερις χορεύτριες, ενώ ένας ενσωματωμένος διάδρομος από LED strips δημιουργεί ένα δυναμικό οπτικό εφέ. Στις γιγαντοοθόνες κυριαρχούν αρχαίες κολώνες σε μπλε φωτισμό, ενώ η παρουσίαση πλαισιώνεται από έντονη χρήση καπνού.

Στιγμιότυπο από τις πρόβες της Κύπρου © Corinne Cumming

Η τραγουδίστρια φοράει ένα κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες. Το look είναι εμπνευσμένο από τη θεά Αφροδίτη, συνδυάζοντας την αρχαιοελληνική αισθητική με το στυλ μιας καλοκαιρινής εξόδου στη Λευκωσία.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόβα της, η Antigoni Buxton δήλωσε πως νιώθει ευλογημένη γι’ αυτή την εμπειρία: «Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη».

