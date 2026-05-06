Ντόρα Μπακογιάννη:«Έχω ενθουσιαστεί με τον Akyla» - Τι είπε για την ενδεχόμενη νίκη της Ελλάδας

Τον θαυμασμό της για τον Akyla εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τη φετινή ελληνική εκπροσώπηση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, αποκάλυψε πως ενθουσιάστηκε με τον καλλιτέχνη και τη συνολική του παρουσία, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή περίπτωση. «Έχω ενθουσιαστεί με τον Akyla, τον είδα και ξετρελάθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με συγκίνησε η σχέση με τη μητέρα του»

Ιδιαίτερα στάθηκε στη σχέση που παρουσίασε με τη μητέρα του επί σκηνής κατά τη διάρκεια του τελικού, τονίζοντας πως η εικόνα αυτή την συγκίνησε.

«Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που φέρθηκε στη μητέρα του, ίσως και επειδή είμαι κι εγώ μαμά», σημείωσε.

Δεν παρέλειψε να του ευχηθεί καλή επιτυχία, τονίζοντας πως πάνω απ' όλα σημασία έχει η προσωπική του χαρά.

«Μου αρέσει πάρα πολύ και του εύχομαι καλή επιτυχία, πρωτίστως για τη δική του χαρά και έπειτα και για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Eurovision»

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορούσε να στηρίξει τη διοργάνωση της Eurovision σε περίπτωση νίκης, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε θετικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα διαθέτει όσα αυτή η διοργάνωση χρειάζεται.

«Εννοείται πως μπορούμε να υποστηρίξουμε τη Eurovision. Εδώ καταφέραμε να διοργανώσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004», ανέφερε χαρακτηριστικά.

