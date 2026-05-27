Γιώργος Λιάγκας: Το ξέσπασμα κατά της Κουτσελίνη και όλη η αποκάλυψη για το μπάτζετ του «Πρωινού»

Έξω από τα δόντια μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας, φανερά ενοχλημένος με πρόσφατες δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη στις οποίες ανέφερε ότι το «Πρωινό» έχει μία κακή σεζόν.

Ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε πως είναι ανέντιμο να κάνει κάτι τέτοιο, όταν η εκπομπή του βρίσκεται σε περίοδο διαπραγματεύσεων και είναι «στόχος περικοπών».

Δείτε τι είχε δηλώσει η Ζήνα Κουτσελίνη (στο λεπτό 02.15):

«Beef υπάρχει αν βγω και πω κάτι για κάποιον, μου απαντήσει και ξαναπώ εγώ. Εγώ δεν είπα κάτι για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Η Ζήνα Κουτσελίνη, σε μια άσχετη συνέντευξη, είδε το μικρόφωνο του ΑΝΤ1 και άρχισε να επιτίθεται και να λέει ότι ο Λιάγκας δεν πάει καλά κλπ…

Δηλαδή, η Ζήνα σήμερα το πρωί σηκώθηκε και είδε τα νούμερα τηλεθέασης και είπε ότι ούτε εμείς, ούτε ο Λιάγκας πάει καλά. Δηλαδή, σήμερα που σηκώθηκε, αυτό είπε; Άσε με εμένα, εγώ έχω κάνει την πορεία μου βρε Ζήνα, έχω καταγράψει την επιτυχία μου και την αποτυχία μου και όλα. Εδώ όμως δουλεύουν 40 νοματαίοι, γιατί να ακούν ότι δεν πάνε καλά; Όταν μια εκπομπή ολόκληρη, και το ξέρεις καλά, είναι σε περίοδο διαπραγματεύσεων για το αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει, με περικοπές ή όχι, πόσο ωραίο είναι να βγαίνεις και να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά; Πόσο έντιμο και ανθρώπινο είναι; Εσύ που έχεις υπάρξει και διευθυντικό στέλεχος… Το αν εσύ πήγες καλά ή κακά, δεν βγήκα ποτέ να το πω, ποτέ», είπε αρχικά.

«Και βγαίνεις εσύ σε μια περίοδο που ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή είναι στο στόχαστρο περικοπών, ο ομιλών προσπαθεί να μην γίνουν μεγάλες περικοπές και δίνει μια μάχη και βγαίνεις και λες ψέματα… Ανέντιμο να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά. Πόσο έντιμο είναι; Ειλικρινά, πες μου πόσο έντιμο είναι;

Άσε με εμένα, εγώ θα βρω δουλειά. Οι 40 θα βρουν αν τους κολλήσεις μια ρετσινιά ότι δούλευαν σε μια αποτυχημένη εκπομπή; Τι ντροπή είναι αυτή σε αυτή τη δουλειά πια; Τι ντροπή, τι υποκρισία σε αυτή τη δουλειά; Πραγματικά ντρέπομαι για το συνάφι αυτό και γι’ αυτό δεν έχω κανέναν φίλο», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας παραδέχεται και επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ αναφορικά με το μειωμένο μπάτζετ του «Πρωινού» την ερχόμενη σεζόν.