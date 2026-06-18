Ιράν: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ καταγράφει την αποτυχία της Ουάσινγκτον

Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών χαρακτήρισε τη συμφωνία-πλαίσιο που αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία ως απόδειξη ήττας των ΗΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ καταγράφει την αποτυχία της Ουάσινγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε τη συμφωνία
  • πλαίσιο που θα υπογραφεί στην Ελβετία ως απόδειξη της αποτυχίας των ΗΠΑ.
  • Η συμφωνία προκύπτει μετά από τρεις και πλέον μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου τόνισε ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του για τη συμφωνία.
  • Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή κοντά στη Λουκέρνη, με τη συμμετοχή του Γαλιμπάφ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.
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Ως καταγραφή της αποτυχίας των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, έπειτα από τρεις και πλέον μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Η συμφωνία αυτή καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης.

Ο Γαλιμπάφ, βετεράνος των Φρουρών της Επανάστασης, έκανε τη δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας από τις δύο πλευρές.

Αναμένεται να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου μαζί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, κοντά στη Λουκέρνη.

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