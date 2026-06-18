Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ από τους δύο προέδρους

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογραφεί εξ αποστάσεως το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ από τους προέδρους των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης για το τέλος της εβδομάδας συνάντησης στην Ελβετία.

«Μέχρι στιγμής, τα σχέδιά μας για τη συνάντηση», που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, «δεν έχουν αλλάξει» και «όσον αφορά την υπογραφή του MoU, μια από τις ιδέες είναι να γίνει από τους προέδρους των δύο χωρών, κάτι που εξετάζεται», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐ Μπαγαΐ. «Αυτό θα γινόταν εξ αποστάσεως», διευκρίνισε.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε γνωστοποιήσει πως το κείμενο της συμφωνίας θα υπογραφόταν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της και πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Από τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο με το Ιράν «θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα». Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να παραμείνει στην Ευρώπη για την υπογραφή, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, συμπληρώνοντας όμως πως δεν είναι ένα κείμενο που θα έπρεπε να υπογράψει ο ίδιος.