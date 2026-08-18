Η Βρετανία στα πρόθυρα πρόωρων εκλογών - Το εφιαλτικό σενάριο που μπορεί να φέρει χάος

Δημήτρης Μάνωλης

Η Βρετανία στα πρόθυρα πρόωρων εκλογών - Το εφιαλτικό σενάριο που μπορεί να φέρει χάος
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Express.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του, αλλά ταυτόχρονα να οδηγήσει σε σημαντική πολιτική και οικονομική αστάθεια.

Ο Άντι Μπέρναμ έχει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετούς λόγους να εξετάζει την προσφυγή στις κάλπες. Η δημοτικότητά του βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται κατακερματισμένα. Παράλληλα, μια νέα εκλογική εντολή θα του έδινε μεγαλύτερη ελευθερία να προωθήσει τις πολιτικές του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες.

Το προηγούμενο του Gordon Brown

Η επιλογή μιας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης, ωστόσο, ενέχει σημαντικό ρίσκο. Το δημοσίευμα θυμίζει την περίπτωση του Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος το 2007 είχε εξετάσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μετά τη διαδοχή του Τόνι Μπλερ, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε συνέβαλε στην εκλογική συντριβή των Εργατικών το 2010.

Ο Άντι Μπέρναμ, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, δεν θέλει να συνδεθεί με μια αντίστοιχη εικόνα πολιτικού που δίστασε να αξιοποιήσει το πλεονέκτημά του.

Το μεγάλο ρίσκο: μια κυβέρνηση συνεργασίας

Το δημοσίευμα θεωρεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνο ενδεχόμενο την περαιτέρω αποδυνάμωση του παραδοσιακού δικομματικού μοντέλου της Βρετανίας.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, στο δημοσίευμα διατυπώνεται η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας Εργατικών, Φιλελεύθερων Δημοκρατών και Πρασίνων. Μια τέτοια εξέλιξη παρουσιάζεται ως το «χειρότερο σενάριο», καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες δημόσιες δαπάνες και αυξημένη φορολογική επιβάρυνση.

Ανησυχία για τη λίρα και τη βρετανική οικονομία

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών προκαλεί επίσης ανησυχίες για την οικονομία. Ο Gary Howes, ειδικός στην αγορά συναλλάγματος, προειδοποιεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη στερλίνα, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους όταν το πολιτικό περιβάλλον γίνεται αβέβαιο.

Στο πιο αρνητικό σενάριο που περιγράφει η Daily Express, μια παρατεταμένη πολιτική κρίση θα μπορούσε να πιέσει τη λίρα, να αυξήσει το κόστος δανεισμού και να προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Το δίλημμα του Burnham

Ο Μπέρναμ βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη σημερινή πολιτική δυναμική και να του προσφέρει ισχυρότερη εντολή. Από την άλλη πλευρά, μια λανθασμένη εκτίμηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη ενίσχυση του Φάρατζ και του Reform UK.

Η Daily Express καταλήγει ότι, παρά τα πιθανά οφέλη μιας πρόωρης κάλπης, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Ως εκ τούτου, ο Burnham ενδέχεται τελικά να επιλέξει να παραμείνει στην εξουσία έως το 2029, αποφεύγοντας ένα πολιτικό στοίχημα που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.

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