Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα έως τις 9 Οκτωβρίου

Από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 79,68 εκατ. ευρώ σε 92.826 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα έως τις 9 Οκτωβρίου
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  • Στις 6 Οκτωβρίου θα δοθούν 15,18 εκατ. ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
  • Εφάπαξ συνολικού ύψους 18,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 25 εκατ. ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες για άδεια μητρότητας και 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.
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Σε 92.826 δικαιούχους αναμένεται να κατευθυνθούν συνολικά 79,68 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, στο διάστημα από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2026. Οι καταβολές αφορούν παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα διαμορφώνονται ως εξής:

Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους, για παροχές.Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα διατεθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες καταβολές εντάσσονται στον προγραμματισμό των πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου 2026.

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