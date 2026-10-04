Χιλιάδες δρομείς στο κέντρο - Εντυπωσιακές εικόνες από την εκκίνηση του Race for the Cure

Snapshot Ο αγώνας δρόμου Race for the Cure των 5 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 08:45 από το Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.

Η διοργάνωση έχει κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και συγκέντρωσε χιλιάδες δρομείς και περιπατητές.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Πατησίων, την Ακαδημίας και Αμερικής, με τερματισμό στο Πεδίον του Άρεως.

Η παρουσία των συμμετεχόντων δημιούργησε έντονη κινητικότητα και ενθουσιασμό στο κέντρο της Αθήνας από νωρίς το πρωί. Snapshot powered by AI

Με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων ξεκίνησε στις 08:45 το πρωί της Κυριακής ο αγώνας δρόμου Race for the Cure ων 5 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στην Αθήνα για καλό σκοπό.

Πλήθος κόσμου συμμετέχει στη διοργάνωση, στέλνοντας το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η εκκίνηση δόθηκε από το Πεδίον του Άρεως, στην περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τους συμμετέχοντες να παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης και να ξεκινούν τη διαδρομή μέσα στο κέντρο της Αθήνας.

Στιγμιότυπο από τη μαζική εκκίνηση του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η διαδρομή του αγώνα περνά από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας και την Αμερικής, πριν οι δρομείς επιστρέψουν προς την περιοχή του Πεδίου του Άρεως, όπου βρίσκεται ο τερματισμός.

Οι πρώτοι δρομείς περνούν από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Παράλληλα από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι της Αθήνας έχουν γεμίσει με δρομείς και περιπατητές, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη εικόνα στο κέντρο της πόλης.

Στις 08:45 δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιομέτρων. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στη διοργάνωση έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb χαρακτήρισε τη διοργάνωση «έναν αγώνα-θεσμό» και έδωσε συγχαρητήρια στο Άλμα Ζωής για την πρωτοβουλία.

«Η πρόληψη σώζει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για «μια πολύ ωραία διαδρομή στην όμορφη πόλη μας».

Η κάμερα του Newsbomb καταγράφει τις πρώτες εικόνες από την εκκίνηση, με τους συμμετέχοντες να ξεκινούν τη διαδρομή τους μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συμμετοχής:

Χιλιάδες συμμετέχοντες πήραν θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου στο Πεδίον του Άρεως. Newsbomb / Χάρης Γκίκας