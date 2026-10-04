Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί, χωρίς να την κοστολογεί»

Snapshot Η ρύθμιση των 120 δόσεων επεκτείνεται μετά τις 72 δόσεις και περιλαμβάνει τα χρέη του 2024 με επιτόκιο ίσο με τις 24 δόσεις.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου προχωρά κανονικά με τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον άδειες.

Η κυβέρνηση απορρίπτει την κριτική περί κλοπής ιδέας για τις 120 δόσεις και επισημαίνει ασυμφωνίες στο κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Η επιστροφή των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ δεν αφορά 100 χρόνια, καθώς τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, και διαχωρίζεται από την επιστροφή κειμηλίων που κλάπηκαν από μοναστήρια.

Η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των κειμηλίων από τη Βουλγαρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με ορισμένα αντικείμενα ήδη επιστραφέντα. Snapshot powered by AI

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και τη νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για την επιστροφή των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «έκλεψε την ιδέα» των 120 δόσεων από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση.

«Και το χαλασμένο ρολόι 2 φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα. Και η αντιπολίτευση λοιπόν πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί, χωρίς ούτε να την κοστολογεί, ούτε αυτό να έχει αρχή, μέση και τέλος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στις διαφορετικές εκτιμήσεις που, όπως υποστήριξε, έχουν διατυπωθεί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το κόστος των προτάσεων του κόμματος.

«Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα που ο εκπρόσωπός του είπε ότι κοστίζει στην τετραετία 4 δισ., ο πρόεδρός του λίγες μέρες μετά το κοστολόγησε πολύ παραπάνω», είπε, προσθέτοντας ότι «μόνο η 13η σύνταξη, έτσι όπως την είπε, δηλαδή μισή τα δύο πρώτα χρόνια και ολόκληρη τα επόμενα χρόνια, είναι 5 δισ. τα δύο τελευταία χρόνια και 2,5 δισ. τα δύο πρώτα, 7,5 δισ. μόνο ένα μέτρο».

Τι είπε για τις 120 δόσεις

Αναφερόμενος στη νέα ρύθμιση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Οι 120 δόσεις έρχονται στη συνέχεια των 72 δόσεων. Και προστίθενται και τα χρέη του 2024».

Για το επιτόκιο εξήγησε ότι «πρέπει να είναι ίδιο με τις 24 δόσεις, τις οποίες κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα υπόλοιπα χρόνια».

«Δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι όσοι εντάσσονται σε ρυθμίσεις οφειλών δεν είναι κατ’ ανάγκη «μπαταχτσήδες», αλλά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή είναι μπαταχτσήδες, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή δυσκολεύτηκαν, επειδή πρέπει να πληρώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ισορροπίας μεταξύ εκείνων που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και των συνεπών φορολογουμένων.

«Πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία και με τους συνεπείς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές είναι σαν να μιλάνε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς να είναι πολύ άνετοι οικονομικά, κάθε μήνα πληρώνουν φόρους, κάθε μήνα πληρώνουν εισφορές, κάθε μήνα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

«Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει»

Κατηγορηματικός ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου θα υλοποιηθεί εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Το έργο θα προχωρήσει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται «στην ίδια σελίδα».

Όπως ανέφερε, «πέραν του ότι είμαστε στην ίδια σελίδα, Ελλάδα-Κύπρος-Γαλλία πλέον, το έργο αυτό αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, που είναι η Κύπρος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε, ωστόσο, την επιθυμία να μην υπάρξουν εντάσεις γύρω από την υλοποίηση του έργου.

«Θέλω να πιστεύω πως δεν θα έχουμε εντάσεις», είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο που «δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων, ούτε των αδειών».

«Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να προχωρήσει αυτό το έργο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο «έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη» και πως πλέον σε αυτό συμμετέχει «μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό».

«Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Όπως έχουμε αποδείξει, εμείς μιλάμε με πράξεις», κατέληξε.

Για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε τη νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ.

Αναφερόμενος στη δήλωση περί «100 ετών», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Καταρχάς, επειδή είπε ο κύριος Σαμαράς ότι 100 χρόνια η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ αποτελεί τον πόθο των Βουλγάρων. Να πούμε ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια».

Ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε, παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την υπόθεση.

«Η καλύτερη απάντηση, σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα που ήταν η χθεσινή, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα κειμήλια και τα χειρόγραφα που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία, υποστήριξε ότι πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από εκείνη της επιστροφής των λειψάνων του Σαμουήλ.

«Από εκεί και πέρα, από τα μοναστήρια εκλάπησαν κειμήλια και χειρόγραφα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κειμήλια», ανέφερε. «Αυτή είναι η πρώτη φάση κιόλας της διαπραγμάτευσης. Όλα τα κειμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο στη Σόφια».

Για τα υπόλοιπα αντικείμενα που ενδέχεται να αναζητηθούν, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ήδη έδωσε μια αναλυτική ενημέρωση χθες το υπουργείο Πολιτισμού».

«Βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης, και κάποια ήδη έχουν επιστραφεί», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης