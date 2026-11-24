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Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ηθοποιός και βουλευτής, αποχαιρέτησε δημόσια τον Τέλη Ζώτο, με τον οποίο είχε πρόσφατη επαφή, τονίζοντας την ξεχωριστή προσωπικότητα και την αξιόλογη παρουσία του στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».