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Ένα μοναδικό και εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία, όταν το επιβλητικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή εμφανίστηκε να ξεπροβάλλει μέσα από μία απέραντη «θάλασσα» σύννεφων, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα.

Το παγκοσμίως γνωστό μνημείο, ύψους 38 μέτρων, δεσπόζει στην κορυφή του βουνού Κορκοβάντο, σε υψόμετρο 710 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο που καταγράφηκε, γνωστό ως ορογραφικά νέφη, οφείλεται στην άνοδο υγρών αέριων μαζών στις πλαγιές του βουνού. Καθώς ο αέρας ανεβαίνει, ψύχεται και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, σχηματίζοντας πυκνή νέφωση.

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