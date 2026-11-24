Snapshot Ένας 16χρονος στη Φλόριντα συνελήφθη για επίθεση με ηλεκτρικό αλυσοπρίονο επειδή η μητέρα του του πήρε την κονσόλα Xbox.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός φέρεται να απείλησε και να εκβίασε την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων και απειλών κατά των κατοικίδιων τους.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει σύνδεση ανάμεσα στο παιχνίδι GTA VI και το περιστατικό.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε κέντρο οικογενειακής βοήθειας για περαιτέρω υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Φλόριντα και κατηγορείται για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και χρήση φονικού όπλου, καθώς φέρεται να κυνήγησε τη μητέρα του με ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, επειδή του πήρε την κονσόλα Xbox. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI.

Οι αρχές της κομητείας Βολούσια ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό τη Δευτέρα, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ανήλικος είχε τρομοκρατήσει την οικογένειά του για αυτή την ασήμαντη, όπως περιγράφεται, αφορμή. Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε εκβιάσει τα μέλη της οικογένειάς του και είχε απειλήσει ότι θα κάνει κακό στα κατοικίδιά τους.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βολούσια έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεγάλου αλυσοπρίονου μπαταρίας της εταιρείας Greenworks, με λάμα μήκους 18 ιντσών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Οικογενειακών Πόρων της Βολούσια για να λάβει βοήθεια.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, στις 19 Νοεμβρίου. Οι αστυνομικοί δεν έχουν εξακριβώσει εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο βιντεοπαιχνίδι και το περιστατικό.

Στη σειρά παιχνιδιών GTA, οι παίκτες μπορούν να κλέβουν οχήματα, να αποφεύγουν την αστυνομία και να διαπράττουν εγκληματικές πράξεις. Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να αποδώσουν στο παιχνίδι ευθύνες για το τρομακτικό συμβάν.

«Αυτά είναι συμπτώματα στέρησης από το GTA. Χειρότερα κι από τα ναρκωτικά», σχολίασε ένας χρήστης.

«Έλεγαν ότι μόλις κυκλοφορήσει το GTA 6, κάποιοι θα αρχίσουν να καταστρέφουν τη ζωή τους εξαιτίας του. Και να που φτάσαμε εδώ. Άρχισε ήδη», έγραψε ένας άλλος.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται στη Βάις Σίτι, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, και έχει στο επίκεντρο δύο βασικούς χαρακτήρες, τον Τζέισον Ντουβάλ και τη Λουσία Καμίνος, οι οποίοι μπλέκουν σε μια εγκληματική υπόθεση.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε νεότερες ανακοινώσεις μετά την αρχική δημοσιοποίηση του περιστατικού.

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