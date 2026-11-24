Snapshot Η έκρηξη στο καφενείο στη Νέα Ιωνία οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Σινώπης, στη συνοικία Σαφράμπολης.

Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης. Snapshot powered by AI

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών κρύβεται πίσω από την έκρηξη σε καφενείο στην οδό Σινώπης στη συνοικία της Σαφράμπολης, στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τον δήμαρχο της Νέας Ιωνίας, η ιδιοκτησία του καταστήματος άλλαξε πριν από περίπου δύο μήνες, γεγονός που πιθανότατα συνδέεται με το συμβάν.

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»

«Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών« είπε ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης το πρωί της Τρίτης. «Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί η ώρα δείχνει ότι δεν πρόκειται για πελάτες. Δυστυχώς είναι το δεύτερο συμβάν μέσα σε 3 μήνες μετά την καφετέρια στην Κασταμονής».Ο κ. Μανούρης τόνισε ότι η έκρηξη οφείλεται σε «ξεκαθάρισμα ομάδων που δραστηριοποιούνται στο έγκλημα και στον υπόκοσμο. Είναι ένα καφενείο μέσα στον αστικό ιστό και δίπλα σε σπίτια.

Άλλαξε η ιδιοκτησία πριν από δύο μήνες. Μόλις γίνει η καταγραφή, θα δούμε τι υπάρχει από ζημιές σε παρακείμενα μαγαζιά, να δούμε τι καλύπτει η ασφάλειά τους, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε. Το ίδιο κάναμε και στην Κασταμονής, που έχουμε κάνει πραγματάκια... Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Η πολυκατοικία εκεί περνάει δύσκολα ακόμα...»

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ' έξω, ήταν πολύ δυνατή»

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ενός περίοικου, ο οποίος γλίτωσε για δευτερόλεπτα, καθώς αυτό είναι το καθημερινό του δρομολόγιο.

Η έκρηξη έγινε στις 4:40 τα ξημερώματα. Ερχόμουν προς τα εδώ ήμουν στη γωνία κι έστριβα εκείνη την ώρα. Αν περνούσαμε απ' έξω, θα μας σκότωνε. Περνάω με τη γυναίκα μου κάθε μέρα» είπε χαρακτηριστικά ο κάτοικος της περιοχής.

Πρόσθεσε δε ότι «τα περιπολικά ήρθαν αμέσως, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Λες και ήταν ήδη εδώ».

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τι μπορεί να συνέβη, είπε ότι «ήταν ένα καφενείο εδώ... Δεν ξέρω αν είναι ξεκαθάρισμα».

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