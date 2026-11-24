Μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία ορισμένων όγκων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη δύναμη των υπερήχων αντί για χειρουργικές τομές, ακτινοβολία ή θερμότητα. Πρόκειται για την ιστοτριψία, μια τεχνολογία που επιτρέπει την καταστροφή επιλεγμένου καρκινικού ιστού με μηχανικό τρόπο.

Πίσω από την ανάπτυξή της βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία HistoSonics, η οποία έχει την υποστήριξη επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Bezos Expeditions του Τζεφ Μπέζος, και αποτιμήθηκε στα 3,75 δισ. δολάρια τον Ιούνιο του 2026.

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