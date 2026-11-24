Το να χρειάζεται κανείς περισσότερο χρόνο για να απαντήσει σε μια ερώτηση μνήμης μπορεί να αποκαλύψει κάτι που μια σωστή απάντηση, από μόνη της, δεν αναδεικνύει.

Σε μια μικρή μελέτη ηλικιωμένοι, που εμφάνισαν ενδείξεις ήπιας γνωστικής έκπτωσης, παρουσίασαν, κατά κανόνα, χαμηλότερη ταχύτητα και ακρίβεια σε δοκιμασίες οπτικής μνήμης. Ωστόσο, τα πειράματα αυτά δεν μπορούν να διαγνώσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ, ούτε να προβλέψουν την άνοια.

Τι περιλάμβανε η μελέτη οπτικής μνήμης;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin μελέτησαν 115 ενήλικες: 34 νεότερους, 61 ηλικιωμένους με φυσιολογική γνωστική λειτουργία και 20 ηλικιωμένους που εμφάνισαν ενδείξεις ήπιας γνωστικής έκπτωσης (MCI).

Η ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) περιγράφει αλλαγές στην μνήμη ή σε άλλες νοητικές ικανότητες, οι οποίες είναι πιο έντονες από το αναμενόμενο για την ηλικία του ατόμου, ενώ οι περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες παραμένουν εκτελέσιμες. Δεν ταυτίζεται με την άνοια και δεν εξελίσσεται πάντα σε αυτήν.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν δύο ηλεκτρονικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο συγκρατούν προσωρινά οπτικές πληροφορίες. Οι ερευνητές κατέγραψαν τόσο την ακρίβεια όσο και τον χρόνο που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να απαντήσουν.

Τι έπρεπε να θυμούνται οι συμμετέχοντες;

Το πρώτο τεστ συνδύαζε λέξεις, χρώματα και θέσεις στην οθόνη. Για παράδειγμα, η λέξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» μπορούσε να εμφανιστεί γραμμένο με κόκκινο χρώμα (πληροφορίες που συμφωνούν) ή με μπλε χρώμα (πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση). Οι συμμετέχοντες έπρεπε να θυμούνται τι είχαν δει και πού ακριβώς εμφανίστηκε.

Το δεύτερο τεστ χρησιμοποιούσε βέλη. Ορισμένες φορές, η κατεύθυνση προς την οποία έδειχνε το βέλος συνέπιπτε με την κατεύθυνση της κίνησής του, ενώ άλλες φορές υπήρχε αντίφαση μεταξύ της κατεύθυνσης που έδειχνε και της κίνησής του. Και σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες έπρεπε να θυμούνται τις πληροφορίες που εμφανίζονταν στην οθόνη.

Ορισμένα τεστ περιλάμβαναν δύο στοιχεία και άλλες τέσσερα, αυξάνοντας έτσι τον όγκο των πληροφοριών που έπρεπε να συγκρατήσουν οι συμμετέχοντες.

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές σχετικά με τον χρόνο αντίδρασης;

Στην μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Brain Sciences, οι 20 ηλικιωμένοι με ενδείξεις ήπιας γνωστικής εξασθένησης (MCI) παρουσίασαν, συνολικά, χαμηλότερη ακρίβεια σε σύγκριση με τους υγιείς και γενικά επέδειξαν περισσότερο χρόνο αντίδρασης.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τα χρώματα και τις λέξεις επιβράδυναν σημαντικά τις αποκρίσεις τόσο στους υγιείς ηλικιωμένους όσο και σε εκείνους που εμφάνισαν θετική ένδειξη για Ήπια Γνωστική Διαταραχή (MCI), όχι όμως και στους νεότερους ενήλικες.

επιβράδυναν σημαντικά τις αποκρίσεις τόσο στους υγιείς ηλικιωμένους όσο και σε εκείνους που εμφάνισαν θετική ένδειξη για Ήπια Γνωστική Διαταραχή (MCI), όχι όμως και στους νεότερους ενήλικες. Το πείραμα με τα βέλη έδειξε ένα διαφορετικό μοτίβο: η σύγκρουση πληροφοριών δεν προκάλεσε την ίδια σαφή, πρόσθετη επιβράδυνση στην ομάδα των ατόμων που εμφάνισαν ενδείξεις Ήπιας Γνωστικής Διαταραχής (MCI) κατά τον έλεγχο.

Και στα δύο τεστ, η ακρίβεια της μνήμης δεν παρουσίασε σημαντική επιδείνωση απλώς και μόνο επειδή οι οπτικές πληροφορίες ήταν αντικρουόμενες. Αυτή η διάκριση είναι καίριας σημασίας για το εύρημα: ο χρόνος αντίδρασης και η ακρίβεια ενδέχεται να αποτυπώνουν διαφορετικές πτυχές της γνωστικής επίδοσης.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του πανεπιστημίου, οι χρόνοι απόκρισης των ατόμων με ενδείξεις MCI ήταν, κατά μέσο όρο, περίπου 27% πιο αργοί σε σύγκριση με εκείνους των γνωστικά υγιών ηλικιωμένων, ενώ η διαφορά αυτή έφτανε το 42% όταν υπήρχαν αντικρουόμενες πληροφορίες.

Μπορεί ένας αργός χρόνος αντίδρασης να υποδείξει νόσο Αλτσχάιμερ;

Όχι. Οι 20 συμμετέχοντες προσδιορίστηκαν ως άτομα με πιθανή Ήπια Γνωστική Διαταραχή (MCI) μέσω υπαρχόντων γνωστικών τεστ ελέγχου. Η κατάστασή τους δεν επιβεβαιώθηκε μέσω μιας ολοκληρωμένης κλινικής διάγνωσης. Οι ερευνητές δεν παρακολούθησαν την πορεία των συμμετεχόντων, για να διαπιστώσουν ποιοι από αυτούς εμφάνισαν τελικά άνοια.

Συνεπώς, η μελέτη δεν μπορεί να τεκμηριώσει ότι αυτά τα οπτικά τεστ εντοπίζουν τη γνωστική εξασθένηση νωρίτερα από τις καθιερωμένες αξιολογήσεις, ούτε ότι ένας συγκεκριμένος χρόνος αντίδρασης «αποτελεί προγνωστικό δείκτη για τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Η ηλικία, η όραση, η προσοχή, η φαρμακευτική αγωγή, ο ύπνος και άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση στα τεστ. Ένας πιο αργός χρόνος αντίδρασης σε ένα δύσκολο οπτικό τεστ δεν αποτελεί, από μόνος του, προειδοποιητική ένδειξη άνοιας.

Πότε πρέπει να διερευνώνται οι αλλαγές στην μνήμη;

Δυσκολίες που επιμένουν ή επιδεινώνονται, όπως το να θυμάται κανείς συζητήσεις, να εκτελεί οικείες δραστηριότητες ή να προσανατολίζεται στον χώρο, δικαιολογούν μια επίσκεψη σε νευρολόγο, ειδικά όταν και οι γύρω σας παρατηρούν κάποια αλλαγή.

Τα νέα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο χρόνος αντίδρασης θα μπορούσε, μελλοντικά, να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στη γνωστική αξιολόγηση. Προς το παρόν, οι εν λόγω οπτικές δοκιμασίες παραμένουν ένα ερευνητικό εργαλείο —δεν αποτελούν τεστ αυτοαξιολόγησης ούτε υποκαθιστούν την κλινική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η ταχύτητα με την οποία ένα άτομο ανακαλεί οπτικές πληροφορίες ενδέχεται να παρέχει πολύτιμες ενδείξεις, πέρα από το αν οι απαντήσεις του είναι σωστές. Ωστόσο, απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα προτού τέτοιου είδους τεστ μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πρώιμης γνωστικής εξασθένησης ή την πρόβλεψη της άνοιας. Προς το παρόν, τα επίμονα προβλήματα μνήμης εξακολουθούν να απαιτούν καθιερωμένη κλινική αξιολόγηση.

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