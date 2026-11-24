Snapshot Η Travel Tuesday είναι μια ετήσια ημέρα προσφορών για ταξίδια που λαμβάνει χώρα την Τρίτη μετά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η ημέρα καθιερώθηκε το 2017 και έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, με συμμετοχή αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Οι καλύτερες προσφορές εμφανίζονται από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Οι εκπτώσεις στα αεροπορικά εισιτήρια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 15% και 25%.

Εκτός από πτήσεις, προσφορές ισχύουν επίσης σε ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και πακέτα διακοπών για μελλοντικά ταξίδια. Snapshot powered by AI

Αφού κοπάσει ο καταναλωτικός πυρετός της Black Friday και της Cyber Monday, ένα εξίσου σημαντικό -και διαρκώς ανερχόμενο- εμπορικό ραντεβού έρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά αποκλειστικά για τους λάτρεις των ταξιδιών: η Travel Tuesday.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες εκπτώσεων που εστιάζουν σε ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και υλικά αγαθά, η συγκεκριμένη ημέρα προτρέπει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και νέους προορισμούς, υπενθυμίζοντας πως οι πιο πολύτιμες «αγορές» είναι οι αναμνήσεις που δημιουργούμε ταξιδεύοντας.

Τι είναι η Travel Tuesday και πότε πέφτει φέτος

Η Travel Tuesday καθιερώθηκε ως η Τρίτη αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική, αντανακλώντας τη στροφή του κοινού από τα υλικά προϊόντα στις βιωματικές αποδράσεις. Για το 2026, η ημέρα των μεγάλων ταξιδιωτικών προσφορών πέφτει την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2017, όταν η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης πτήσεων Hopper παρατήρησε στα δεδομένα της μια εντυπωσιακή, επαναλαμβανόμενη άνοδο στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων τη συγκεκριμένη Τρίτη κάθε έτους. Παρότι ξεκίνησε ως αμερικανική τάση, πλέον υιοθετείται μαζικά από αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Ποιες ώρες θα βρείτε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες

Αν σχεδιάζετε την επόμενη απόδρασή σας και θέλετε να πετύχετε τις χαμηλότερες δυνατές τιμές, ο συγχρονισμός παίζει καθοριστικό ρόλο:

Το «παράθυρο» των προσφορών: Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ξεκινούν να αναρτούν τις εκπτωτικές τους καμπάνιες ήδη από το βράδυ της Δευτέρας (30 Νοεμβρίου), με τις κορυφαίες προσφορές να γίνονται διαθέσιμες νωρίς το πρωί της Τρίτης .

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ξεκινούν να αναρτούν τις εκπτωτικές τους καμπάνιες ήδη από το (30 Νοεμβρίου), με τις κορυφαίες προσφορές να γίνονται διαθέσιμες νωρίς το . Το ύψος των εκπτώσεων: Κατά μέσο όρο, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν από 15% έως και 25% στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων.

Κατά μέσο όρο, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν από στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Όχι μόνο πτήσεις: Εκτός από τις αεροπορικές εταιρείες, στην Travel Tuesday συμμετέχουν ενεργά μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, εταιρείες κρουαζιέρας και πλατφόρμες οργανωμένων πακέτων διακοπών, προσφέροντας σημαντικές μειώσεις τιμών για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

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