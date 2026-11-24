Snapshot Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της 25ης Νοεμβρίου από τις 00:00 έως τις 23:59.

Η απεργία πραγματοποιείται λόγω ελλείψεων προσωπικού, καθυστερήσεων προσλήψεων, περιορισμένης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και καθυστερήσεων στην καταβολή αποδοχών.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας που θα εξυπηρετεί το ένα τρίτο του συνήθους έργου.

Θα πραγματοποιούνται πτήσεις VIP, πτήσεις Πολεμικής Αεροπορίας, πτήσεις έκτακτης ανάγκης, αεροδιακομιδές, ανθρωπιστική βοήθεια και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Δεν διευκρινίζεται αν και σε ποιο βαθμό θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, γι’ αυτό οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν το ταξίδι. Snapshot powered by AI

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ της 25ης Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 10 Νοεμβρίου. Η απεργία θα αρχίσει στις 00:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΣΥΠΑ επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τη συντήρηση κρίσιμων συστημάτων, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποδοχών.

Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετούνται

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Αυτό θα ξεπερνά το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων και θα μπορεί να εξυπηρετήσει το ένα τρίτο του συνηθισμένου έργου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιούνται:

Όλες οι πτήσεις που διέρχονται από τον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις VIP.

Οι πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρησιακές ανάγκες και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν έκτακτες ή ασυνήθιστες καταστάσεις, καθώς και όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Αεροδιακομιδές, πτήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν γίνεται σαφές εάν και σε ποιον βαθμό θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις επιβατών, ούτε εάν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις.

Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς στις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

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