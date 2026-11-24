Snapshot Μια νέα παρτίδα αντιγριπικών εμβολίων έχει φτάσει και διανέμεται στα φαρμακεία, εξαλείφοντας τα προβλήματα διαθεσιμότητας εντός δύο ημερών.

Η προηγούμενη καθυστέρηση της εισαγωγής περίπου 700.000 δόσεων είχε προκαλέσει έλλειψη σε κάποια φαρμακεία και φαρμακαποθήκες. Snapshot powered by AI

Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, η νέα παρτίδα αντιγριπικών εμβολίων θα έχει διανεμηθεί στα φαρμακεία και δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα στην αγορά, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τρίτη (24/11/2026).

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα, κάποια φαρμακεία και φαρμακαποθήκες είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα διαθεσιμότητας, καθώς είχε καθυστερήσει η εισαγωγή παρτίδας περίπου 700.000 δόσεων εμβολίων.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Έχει έρθει νέα παρτίδα εμβολίων και από χθες μοιράζεται στα φαρμακεία. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη - Πέμπτη δεν θα υπάρχει πουθενά έλλειψη».

Ο υπουργός Υγείας, στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ισραήλ, όπου υπέγραψε συνεργασίες με νοσοκομεία του ΕΣΥ:

«Ξεκινάμε δύο βασικές συνεργασίες. Η πρώτη με το κορυφαίο νοσοκομείο του Ισραήλ Sheba, το οποίο στη διεθνή κατάταξη των νοσοκομείων του κόσμου βρίσκεται στην 6η θέση. Δεν μιλάμε για ένα απλό νοσοκομείο, μιλάμε για έναν οργανισμό 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, με startups, με 12 χιλιάδες εργαζόμενους κ.α. Ξεκινάμε με αυτό το νοσοκομείο μία στενή συνεργασία κυρίως με τα νοσοκομεία "Αττικόν", "Γεννηματάς" και "Παίδων", σε πρώτη φάση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην Ελλάδα, εκπαίδευση γιατρών και ιατρικών πρωτοκόλλων. Στόχος μας να παρέχουμε στην Ελλάδα πολύ καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας υγείας από αυτές που παρέχουμε σήμερα, σε τομείς που το "Sheba" έχει παγκόσμια αναγνώριση.

Και δεύτερον, έχουμε ξεκινήσει και άλλη μία συνεργασία με το νοσοκομείο "Hadassah", την οποία θα ανακοινώσουμε επίσημα στις 11 Δεκεμβρίου. Η συνεργασία αυτή έχει να κάνει με την εισαγωγή πρωτοποριακής τεχνολογίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση μίας φοβερής ασθένειας που λέγεται σκλήρυνση κατά πλάκας».

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