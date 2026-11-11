Αυξημένα κρούσματα γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων στο Ρέθυμνο
Προβληματισμό προκαλεί η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στο δωρεάν πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού
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Αυξητική πορεία παρουσιάζουν τα περιστατικά γρίπης και λοιμώξεων του αναπνευστικού στο Ρέθυμνο, με τα τοπικά φαρμακεία να καταγράφουν μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών.
Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στο δωρεάν πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού.
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