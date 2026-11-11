Αυξημένα κρούσματα γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων στο Ρέθυμνο

Αυξητική πορεία παρουσιάζουν τα περιστατικά γρίπης και λοιμώξεων του αναπνευστικού στο Ρέθυμνο, με τα τοπικά φαρμακεία να καταγράφουν μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στο δωρεάν πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού.

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