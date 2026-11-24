Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του CEO της Nvidia μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του λόγω αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή.

Η επαναφορά του Χουάνγκ οφείλεται εν μέρει σε πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε ράλι 31,5% στη μετοχή της Nvidia και αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά περίπου 950 δισ. δολάρια.

Παρά τις αμφιβολίες για τις σχέσεις της συντρόφου του με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο Χουάνγκ καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, ενώ διατήρησε ισχυρή υποστήριξη από το προσωπικό της Nvidia. Snapshot powered by AI

Με χειροκροτήματα, επευφημίες και συνθήματα υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στις 23 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO.

Στις 12 Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί η αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, ύστερα από αποκαλύψεις που αφορούσαν την προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις του, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση στο εσωτερικό της εταιρείας.

Μεταξύ των πληροφοριών που ήρθαν στο φως ήταν αναφορές για εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για πιθανές διασυνδέσεις της με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του ίδιου του Χουάνγκ σε παράνομη δραστηριότητα.

Πώς ο Τραμπ βοήθησε στην επιστροφή του Χουάνγκ

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν φαίνεται να ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών στη Nvidia.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ενεργά στην επιστροφή του Χουάνγκ, καθώς η ολοένα και μεγαλύτερη πτώση της μετοχής της Nvidia είχε αρχίσει να επηρεάζει το αμερικανικό χρηματιστήριο.

Να σημειωθεί ότι η επαναφορά του ιδρυτή του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησε ράλι 31,5% στη μετοχή και αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia κατά περίπου 950 δισ. δολάρια.

Στη επιχείρηση επιστροφής ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς εκείνος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης πραγματοποίησαν πολλαπλά τηλεφωνήματα, με σκοπό να ασκήσουν ιδιωτικά πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για να επαναφέρουν τον Χουάνγκ.

Οι ίδιοι διαβεβαίωσαν την εταιρεία ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, παρά τις συνεχείς αμφιβολίες εντός και εκτός της κυβέρνησης σχετικά με τη σχέση του με μια γυναίκα που είναι ύποπτη ότι έχει δεσμούς με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος ο Τραμπ επικοινώνησε με στελέχη της Nvidia για να εγγυηθεί προσωπικά για τον Χουάνγκ — έναν στενό σύμμαχο για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πειστεί ότι είναι κρίσιμος για την επιτυχία της ευρύτερης οικονομίας των ΗΠΑ.

«Μίλησα με το διοικητικό συμβούλιο άμεσα και έμμεσα, και είχα πολύ ισχυρή άποψη για το θέμα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξή του CNBC, λίγο μετά την ανακοίνωση της Nvidia. «Νομίζω ότι έχουμε ξανά στο παιχνίδι έναν από τους μεγάλους μας αστέρες», είπε.

Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια δραματική ανατροπή στο σκάνδαλο που διήρκεσε εβδομάδες και είχε απασχολήσει τόσο την Ουάσινγκτον όσο και τη Wall Street. Η προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του ήταν τόσο μυστική, ώστε ακόμη και ορισμένα ανώτερα στελέχη της Nvidia δεν είχαν ενημερωθεί μέχρι λίγο πριν την ανακοίνωση, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο πηγές.

Επίσης, έδωσε μια εικόνα της εμμονής του Τραμπ να ενισχύσει την αμερικανική οικονομία, την οποία θεωρεί κρίσιμο παράγοντα για τον καθορισμό της κληρονομιάς του — και για την οποία ο ίδιος και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της Nvidia και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει το CNN.

«Ένας θρύλος»

Το σκάνδαλο που αφορούσε την προσωπική του ζωή και τις φερόμενες σχέσεις του Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του χειρίστηκαν προηγούμενες προειδοποιήσεις για τη σχέση του CEO με την Άλις Χουάνγκ, ενώ πυροδότησε έναν νέο κύκλο αλληλοκατηγοριών εντός του Υπουργικού Συμβουλίου του Τραμπ σχετικά με την απροθυμία του να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στις πωλήσεις των προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να αναλάβει την Nvidia ο πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, ως τρόπο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της αγοράς.

Αντ’ αυτού, η εταιρεία έδωσε προαγωγή στην οικονομική διευθύντρια της, Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα του CEO. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν εντυπωσιάστηκε από τη συνέντευξη που είχε δώσει η Κρες στο CNBC την περασμένη εβδομάδα.

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε την Παρασκευή από ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ασία, όπου, όπως είπε, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εκθίασε τον Χουάνγκ, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν εν μέσω μιας ιστορικής πενθήμερης πτωτικής πορείας.

«Ο πρόεδρος είναι μελετητής της ιστορίας — και, όπως πολλοί που στοιχειώνονται από τον Χέρμπερτ Χούβερ και τη Μεγάλη Ύφεση — η κατάρρευση του (1929) ήταν η αιτία», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός σύμμαχος του Τραμπ. «Έτσι, η άνοδος της αγοράς ισοδυναμεί με κάτι καλό, ενώ η κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς ισοδυναμεί με κάτι κακό».

«Ο Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει δημοσίως τον Χουάνγκ ως "θρύλο", επέμεινε στους συμβούλους και τους αξιωματούχους του ότι έπρεπε να επιστρέψει στη θέση του για να συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς», όπως ανέφερε στο CNN πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέθεσε στον Βανς να ηγηθεί της προσπάθειας, εν μέρει επειδή διατηρούσε στενούς δεσμούς με προσωπικότητες σε ολόκληρη τη Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίες επίσης ήθελαν την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Κατά τις επόμενες 72 ώρες, ο Βανς συντονίστηκε άμεσα με τον Χουάνγκ για να ασκήσουν πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ώστε να τον επαναφέρει, μεταξύ άλλων προσπαθώντας να διαβεβαιώσουν τα στελέχη της εταιρείας ότι η κυβέρνηση δεν είχε βρει καμία απόδειξη ότι ο Χουάνγκ είχε κάνει κάτι παράνομο ή ανάρμοστο που θα μπορούσε να απειλήσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες για την αυστηρότητα των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Η Nvidia και η επόμενη ημέρα

Η επιστροφή του Χουάνγκ έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Nvidia, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων AI, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους διεθνώς.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας συνίδρυσε τη Nvidia το 1993 και βρίσκεται στο τιμόνι της για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την αποκατάσταση της διοικητικής συνέχειας, ωστόσο ο ίδιος καλείται πλέον να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης που προηγήθηκε και να αποκαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Η πρώτη ημέρα του πίσω στα γραφεία της εταιρείας έδειξε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από μεγάλο μέρος του προσωπικού. Ο ίδιος, πάντως, επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα περίοδο της θητείας του αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που πέρασαν οι εργαζόμενοι και ζητώντας τους συγγνώμη για την αναστάτωση των προηγούμενων ημερών.

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