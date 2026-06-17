Ιρανικό ΜΜΕ έδωσε την δική του εκδοχή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Η παράγραφος 6 και η διαφορά

Στην ιρανική εκδοχή υπάρχει μια διαφορά η οποία όμως εκτιμάται ότι δεν αλλα΄ζει ουσιαστικά το νόημα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιρανικό ΜΜΕ έδωσε την δική του εκδοχή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Η παράγραφος 6 και η διαφορά
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ιρανικό πρακτορείο IRNA δημοσίευσε δική του εκδοχή του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, με μικρή διαφορά μόνο στην παράγραφο 6.
  • Η παράγραφος 6 αναφέρεται σε ένα σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, με μηχανισμό εφαρμογής που θα οριστικοποιηθεί εντός 60 ημερών.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προθεσμία των 60 ημερών για την τελική συμφωνία δεν είναι αυστηρή και μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο.
  • Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν εντός 30 ημερών, καθώς και την άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
  • Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και συμφωνείται η επίβλεψη του πυρηνικού προγράμματος από τον ΔΟΑΕ, με στόχο την τελική συμφωνία και την τήρηση των όρων της.
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Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA (Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας), δημοσίευσε πριν από λίγα λεπτά μια εκδοχή του μνημονίου κατανόησης (MoU).

Συγκρίνοντας το κείμενο που δημοσίευσε το IRNA με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το BBC μέσω της παράλληλης σύγκρισης των δύο εκδοχών της συμφωνίας των 14 παραγράφων, φαίνεται ότι οι δύο εκδοχές είναι σχεδόν πανομοιότυπες.

Η μόνη μικρή διαφορά βρίσκεται στην παράγραφο έξι, η οποία αρχίζει με τη φράση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους, να εκπονήσουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών».

Σύμφωνα με το BBC η τελευταία πρόταση της παραγράφου στην αμερικανική έκδοση έχει ως εξής: «Όλες οι απαιτούμενες άδειες, απαλλαγές και εγκρίσεις που χρειάζονται για τις σχετικές αρχικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Στην έκδοση που δημοσίευσε το IRNA, η λέξη «αρχικές» λείπει από την τελευταία αυτή γραμμή. Ωστόσο, δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι σημαντικό που να αλλάζει ουσιαστικά το νόημα.

Τραμπ: Οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, μετά την άφιξή του στο Παρίσι, αν θεωρεί ότι υπάρχει αυστηρή προθεσμία για τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το θεωρώ. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο».

Το μνημόνιο κατανόησης, όπως έχει διατυπωθεί, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός 60 ημερών.

Τι είχε γίνει νωρίτερα

Στη δημοσιότητα έδωσαν νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες το κείμενο συμφωνίας με το Ιράν, λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο των G7.

Επίσης περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν την «εδαφική ακεραιότητα» του Λιβάνου μετά από ισραηλινή εισβολή, ενώ διασφαλίζει τη δωρεάν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μόνο για 60 ημέρες και δεν αποκλείει τη χρέωση τελών στο μέλλον.

Παράλληλα, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά, καθώς επίσης και να απέχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.

Προβλέπεται εξάλλου η σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν εντός 30 ημερών, καθώς επίσης και η άρση των κυρώσεων κατά της ισλαμικής δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ δεσμεύονται από κοινού με τους συμμάχους της στην περιοχή, «να εκπονήσουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Ο τρόπος υλοποίησης του σχεδίου και η ακριβής λειτουργία του μηχανισμούς παραπέμπεται για τις διαπραγματεύσεις επί της οριστικής συμφωνίας.

Στο MoU καταγράφεται και η ρητή δέσμευση του Ιράν να μην προμηθευτεί ούτε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το αμερικανικό σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν περιλαμβάνει ένα νέο «ελάχιστο» πρότυπο για την αραίωση του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης, σύμφωνα με το MoU.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν από κοινού και με καλή πίστη στις [ __ ημερομηνία] για τα εξής:

  1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) προκειμένου να κηρύξουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και να δεσμευτούν από εδώ και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της άλλης πλευράς, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της άλλης πλευράς, καθώς και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
  2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς και να απέχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.
  3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν στην τελική συμφωνία εντός 60 ημερών το πολύ, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.
  4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα αρχίσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού τους και κάθε είδους διαταραχής ή εμποδίου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυκλοφορία των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο κυκλοφορίας που θα αποκαταστήσει η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν περαιτέρω τη δέσμευση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία.
  5. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, για διάστημα 60 ημερών μόνο, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως, ενώ η εξάλειψη των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και η αποναρκοθέτηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα τεθούν σε εφαρμογή εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, σε συνεννόηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ.
  6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν, από κοινού με τους περιφερειακούς εταίρους, να εκπονήσουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, απαλλαγές και εγκρίσεις που απαιτούνται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
  7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν τη δέσμευση να άρουν κάθε είδους κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, καθώς και όλες οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ —τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς— σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του προαναφερθέντος ζητήματος της άρσης των κυρώσεων και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εξετάσουν αμέσως τα ζητήματα αυτά στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτών.
  8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 7, με την ελάχιστη απαιτούμενη μεθοδολογία να είναι η αραίωση επί τόπου υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνηθέντα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με βάση ένα ικανοποιητικό πλαίσιο που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζει την κρίσιμη σημασία των ανωτέρω πυρηνικών ζητημάτων. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν αμέσως τα ζητήματα αυτά στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία επ’ αυτών.
  9. Εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το status quo. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει το τρέχον status quo του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή.
  10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεσμεύονται ότι, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και έως την άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλίσεων, των μεταφορών κ.λπ.
  11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή υπό περιορισμούς κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε προέρχονται από τον αρχικό λογαριασμό είτε από μεταφορά, θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα για πληρωμή προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίσει η Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη, προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εξουσιοδοτήσεις αναλόγως.
  12. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εφαρμογής για την παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και της μελλοντικής τήρησης της τελικής συμφωνίας.
  13. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, και υπό την προϋπόθεση της έναρξης της εφαρμογής των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και της συνεχιζόμενης εφαρμογής των μέτρων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία, οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά τις υπόλοιπες παραγράφους.
  14. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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