Ποιος θα υπογράψει την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν; Το παράθυρο της Τεχεράνης και το αστείο Τραμπ

Το Ιράν αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Πεζεσκιάν ενδέχεται να υπογράψουν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να υπογράψουν προσωπικά το μνημόνιο συμφωνίας.

«Η ιδέα αυτή έχει προταθεί και εξακολουθεί να εξετάζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμάιλ Μπαγκάι σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα σχέδια του Ιράν» να παραστεί στην επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία.

«Αν δεν πετύχει, θα ρίξω το φταίξιμο στον JD»

Ο Τραμπ πάντως πριν το τέλος της συνέντευξης στο τέλος της συνόδου των G7 αστειεύτηκε για την υπογραφή της συμφωνίας από τον Βανς. Συγκεκριμένα ερωτήθηκε γιατί δεν παραμένει ο ίδιος εκεί για να υπογράψει αυτοπροσώπως τη συμφωνία με το Ιράν.

Αυτή την εβδομάδα ακούσαμε ότι η υπογραφή θα γίνει στην Ελβετία την Παρασκευή.

«Ίσως, αλλά πρόκειται για μνημόνιο κατανόησης», απαντά ο Τραμπ, όταν ρωτάται αν θα πάει αυτοπροσώπως για να το υπογράψει.

«Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ίσως να μην είναι το είδος του εγγράφου που θα έπρεπε να υπογράψω εγώ», είπε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης αν θα σκεφτόταν να στείλει τον αντιπρόεδρό του, τον JD Vance.

«Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Φυσικά. Έτσι, αν πετύχει, θα πάρω εγώ τα εύσημα. Αν δεν πετύχει, θα ρίξω το φταίξιμο στον JD», αστειεύτηκε με τον δημοσιογράφο.

«Καλύτερα να προσέχεις, JD! Θα κάνει αναστροφή με το αεροπλάνο του»

Trump: "If [the Iran deal] works out, I'm going to take the credit; if it doesn't work out, I'm blaming [Vance]." pic.twitter.com/XSXlOj76SC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2026

Διαβάστε επίσης