Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία θα συνεχίζαμε τις βόμβες δύο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

Στη συνέχεια, θα παρευρεθεί σε δείπνο στις Βερσαλλίες μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία θα συνεχίζαμε τις βόμβες δύο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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Απολογιστική συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Στη συνέχεια, θα παρευρεθεί σε δείπνο στις Βερσαλλίες μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συνέντευξη Τύπου μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το ταξίδι ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτό που κυρίως ήθελαν να συζητήσουν οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως!», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε ευχαριστώντας τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και την σύζυγό του.

Χωρίς τη συμφωνία θα συνεχίζαμε τις βόμβες για δυο εβδομάδες, δύο χρόνια, είπε για την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ, εκθειάζοντας τη συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ότι είχε συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους ηγέτες της G7. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύνοδος της G7 στη Γαλλία «δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν «επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, τα πάντα και πολύ περισσότερα».
Είπε ακόμη ότι η συμφωνία βάζει τέλος στην τρέχουσα σύγκρουση, ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και εμποδίζει το Ιράν να «αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». «Αυτό ήταν το ζητούμενο», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ αν οι ΗΠΑ «δεν είχαν συνάψει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερες βόμβες για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, δύο χρόνια – ποιος ξέρει».

Σχετικά με τη συμφωνία, ο Τραμπ τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής της G7 «παρείχε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορικής συμφωνίας με πολλούς από τους στενότερους φίλους και συμμάχους μας». «Δεν ήθελα να δω μια “οικονομική καταστροφή” λόγω του πολέμου», είπε ο Τραμπ. Η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν είναι «πολύ έξυπνη» και «πολύ λιγότερο ριζοσπαστική», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η συνέχιση του πολέμου θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.
«Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνεχίζατε έτσι, αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί», λέει.
Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι «πιο λαμπρή από οποιονδήποτε άλλον... εκτός από εμένα».

Ο Τραμπ στη συνέχεια έκανε αναφορά στο πώς εμπλέχθηκαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο, την κυριαρχία που ασκεί ο αμερικανικός στρατός επί του Ιράν και τη «φρικτή» συμφωνία του Ομπάμα με την Τεχεράνη.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο θέμα του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τον οποίο είπε ότι «για να είμαστε δίκαιοι… τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος».
«Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο, αλλά τυγχάνει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια εκπληκτική συνεργασία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός».

Και συνέχισε: «Είχαμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με τον Λίβανο. Του λέω: “Μπορείς να δείξεις λίγο πιο ήπια στάση. Ίσως δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ”.
«Αλλά η συνεργασία μας ήταν καταπληκτική. Θα πει ότι εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός ο πολύ μικρός εταίρος. Και αυτό είναι αλήθεια.»

Οι ΗΠΑ θα «επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα διανείμει αντίγραφα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Αναφερόμενος στη σύναψη συμφωνίας μετά την υπογραφή του εγγράφου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί: «Αν δεν επιτευχθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Όμως έχουν συμφωνήσει να μην το κάνουν, και αυτό θα το δείτε πολύ καθαρά στη συμφωνία.»

Τι είπε για Ισραήλ και Λίβανο

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ξανά στο Ισραήλ, το οποίο, όπως είπε, υπήρξε «καλός εταίρος» για τις ΗΠΑ, αλλά «θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα όσον αφορά τη Χεζμπολάχ». «Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προστατεύονται. Λέω ότι όταν δύο drones καταρρίπτονται στην έρημο και πέφτουν χωρίς να προκαλέσουν ζημιά, δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις κτίρια στη Βηρυτό».

«Θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται καλύτερα», προσθέτει ο Τραμπ. «Και ειλικρινά, θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά. Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι καταπληκτικοί. Αλλά θα μπορούσαν να χειριστούν πολύ καλύτερα το θέμα της Χεζμπολάχ. Δεν νομίζω ότι τα πάνε καλά. Και λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο».

Ο Τραμπ συνέχισε μιλώντας για τον «υπέροχο πολιτισμό» του Λιβάνου, ο οποίος, όπως είπε ήταν γεμάτος από «καθηγητές, γιατρούς και δικηγόρους».
«Ήταν ένας απίστευτος πολιτισμός, ίσως ο ανώτερος στη Μέση Ανατολή για χρόνια και χρόνια, αιώνες. Και τα τελευταία 50 ή 60 χρόνια, έχουν απλώς καταστραφεί.
«Ζουν στην κόλαση».

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