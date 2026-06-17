Ο Τραμπ «καρφώνει» Νετανιάχου για το Λίβανο

Κατά την διάρκεια των δηλωσεών του σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «κάρφωσε» τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμιν Νετανιάχου. Συγκεκριμένα είπε ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει μια «πιο ήπια προσέγγιση» στο Λίβανο.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ έχουν έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση λόγω της άρνησης του Ισραήλ να περιορίσει τις ενέργειές του κατά της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, στο Λίβανο, όπου η παύση των εχθροπραξιών αποτελεί βασικό αίτημα του Ιράν.



«Ο Νετανιάχου είναι καλός άνθρωπος, απλώς ενθουσιάζεται λίγο μερικές φορές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με το Λίβανο. Λέω, ότι μπορείς να υιοθετήσεις μια λίγο πιο ήπια προσέγγιση, Μπίμπι. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ».



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό του Ισραήλ ως «μικρού εταίρου» των Ηνωμένων Πολιτειών.

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