«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά: Ανάρτηση Τραμπ από Γαλλία

Αυτό ς που αποτέλεσε τον κορμό της αναρτησής του ήταν η κάθετη δέσμευσή του πως τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά άμεσα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά: Ανάρτηση Τραμπ από Γαλλία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε έναν πανηγυρικό τόνο και με το βλέμμα στραμμένο μάλλον στο εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, κάνοντας λόγο για απόλυτη επιτυχία της επισκεψής του στο Εβιάν της Γαλλίας για την Σύνοδο των G7. Το βάρος έπεσε ευθέως στις τεκτονικές γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή αγορά.

Η διπλωματία στο Ιράν και το παγκόσμιο εμπόριο


H ουσία του μηνύματός του επικεντρώθηκε στην Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Aυτό όμως που αποτέλεσε τον κορμό της αναρτησής του ήταν η κάθετη δέσμευσή του πως τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά άμεσα. Αυτή η θαλάσσια δίοδος αποτελεί άλλωστε τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

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Εκρηκτική άνοδος στην αμερικανική οικονομία

Περνώντας στις εγχώριες ειδήσεις, συνέδεσε τη γεωπολιτική σταθερότητα με τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη. Όπως ισχυρίσθηκε, η αμερικανική οικονομία καταγράφει ιστορικά νούμερα σε όλους ανεξαιρέτως τους δείκτες. Οι άνθρωποι που εργάζονται σήμερα είναι περισσότεροι από κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία της χώρας, σημείωσε, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επενδύσεις ύψους 19,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατευθύνονται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. «Τεράστια εργοστάσια χτίζονται και παραγωγικές υποδομές αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς παντού».

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