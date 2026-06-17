Είναι ο Τραμπ το... αφεντικό, μετά τον πόλεμο με το Ιράν;

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας

Έπειτα από 110 ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, υπάρχει νικητής και ηττημένος μετά το διαφαινόμενο τέλος της σύγκρουσης;

Οι όροι, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες αραβικών και δυτικών Μέσων Ενημέρωσης, αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν τερματίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός διαστήματος 30 ημερών και η Τεχεράνη συμφωνεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς το Ομάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους, δηλαδή κυρίως οι χώρες του Περσικού Κόλπου, αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εκπονηθεί ένα σχέδιο για την αποκατάσταση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παραλλήλως, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να τερματίσει όλες τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα παράξει και δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, στην Τεχεράνη θα επιτραπεί να συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συγκεκριμένοι είναι οι βασικοί όροι του Μνημονίου με το οποίο θα τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και θα συμφωνηθεί η έναρξη μιας περιόδου συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν.

Σύμφωνοι, η Τεχεράνη δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Απομένει να διασαφηνιστεί τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και ποιος είναι ο μηχανισμός που θα επιτρέπει στο καθεστώς της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, δηλαδή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να ανοίξει κερκόπορτα για πιθανή κατασκευή πυρηνικών όπλων μελλοντικά.

Τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξουν και πιθανότατα μετά το καλοκαίρι θα αποκατασταθεί η διεθνής ναυσιπλοϊα και η διεθνής τροφοδοσία των βιομηχανιών, με την ελπίδα να αποκλιμακωθούν κάποια στιγμή οι τιμές στα καύσιμα και στα υπόλοιπα προϊόντα που σημειώθηκαν ανατιμήσεις, με πρόσχημα, ή λόγω του πολέμου.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ το αφεντικό; Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να πειθαναγκάσει τον Νετανιάχου να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ή όπου αλλού θεωρούν οι IDF ότι πρέπει να αναλάβουν δράση για την προστασία των πολιτών τους, προειδοποιώντας ότι χωρίς εκείνον δεν θα υπήρχε το Ισραήλ;

Τα 300 δισεκατομμύρια που συμφωνήθηκε να εξευρεθούν και να διοχετευθούν για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν είναι πολεμικές επανορθώσεις, δηλαδή κάποιου είδους αποζημίωση από την Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για τις ζημίες των πολεμικών επιχειρήσεων; Θα πρόκειται μόνο για κεφάλαια που θα διαθέσουν οι αραβικές χώρες του Κόλπου ή και για αμερικανικά κονδύλια;

Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, ενώ το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει αρκετές φορές ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Συνολικά όμως, η παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω του πολέμου, ωφέλησε ή ζημίωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες; Το Ιράν, που απώλεσε εκατοντάδες εκατομμύρια, πιθανόν και δισεκατομμύρια, από την φραγή στην εξαγωγή πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να αναπληρώσει τις απώλειες;

Και τελικά, τι προκύπτει από τους όρους της συμφωνηθείσας ειρήνευσης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών; Ποιος κέρδισε τον πόλεμο και ποιος έχασε;