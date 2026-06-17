Συνάντηση Τραμπ με τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο περιθώριο της G7 - «Ερωτευτήκαμε με τον Αλ Σίσι»

Διμερή συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της G7 στη Γαλλία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Συνάντηση Τραμπ με τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο περιθώριο της G7 - «Ερωτευτήκαμε με τον Αλ Σίσι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G7, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σε διμερή συνάντηση στο περιθώριο της G7 στη Γαλλία.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανέπτυξε γρήγορα θετική σχέση με τον Αλ Σίσι και ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Αιγύπτου.
  • Ο Αλ Σίσι συνεχάρη τον Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν και την πρόοδο στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Αιγύπτιος πρόεδρος σχολίασε με χιούμορ ότι ο Τραμπ ήταν συνεχώς περιτριγυρισμένος από άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια του δείπνου.
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Με θερμά λόγια υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στη διμερή συνάντηση που έχουν στο περιθώριο της G7.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν μπροστά στις κάμερες πριν ξεκινήσουν τη συνάντηση. «Ήταν σε ένα ξενοδοχείο και τον συνάντησα. Ερωτευτήκαμε, ερωτευτήκαμε βαθιά… δεν γνωριζόμασταν πριν από αυτό. Είχαμε εξαιρετική χημεία και έμεινα διπλάσιο χρόνο από ό,τι έπρεπε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα εστιάσουν και στο εμπόριο. «Οι σχέσεις μας είναι πολύ στενές εδώ και πολύ καιρό... θα συζητήσουμε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το εμπόριο. Έχουμε εκτεταμένες εμπορικές συναλλαγές με την Αίγυπτο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αιγύπτου έδωσε συγχαρητήρια στον Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν και την πρόοδο στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια για την σημαντική πρόοδο που έχετε επιτύχει, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Αλ Σίσι.

Επιπλέον είπε προς τον Τραμπ ότι «παρατήρησα κατά τη διάρκεια του χθεσινού δείπνου ότι ήσασταν περικυκλωμένος από όλους τους ηγέτες του κόσμου. Δεν σας άφησαν ούτε στιγμή να απολαύσετε το δείπνο σας».

Να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος δεν συμμετέχει στη G7, η οποία περιλαμβάνει Καναδά, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Βρετανία, ΗΠΑ αλλά και τους εκπροσώπους της Ε.Ε. Ωστόσο φαίνεται ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, αποφάσισε να έχει επίσημους προσκλεκλημένους και άλλους ηγέτες, όπως τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, τον εμίρη του Κατάρ, Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, της Κένυας και της Νότιας Κορέας. Στην ατζέντα της συνόδου κορυφής της G7 ήταν μεταξύ άλλων και ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και το Ιράν και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

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